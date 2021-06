Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung in Arnstadt gesucht

Arnstadt. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung in Arnstadt sucht die Polizei nun Zeugen.

Am Mittwoch (16.06.2021) kam es gegen 21.20 Uhr in Arnstadt in der Turnvater-Jahn-Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes zu einem Streit zwischen einem 23-Jährigen und einer noch unbekannten, männlichen Person.

Nach Angaben der Polizei hatte der 23-Jährige den Unbekannten zunächst mit Bier übergossen, woraufhin es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen sein. Dabei wurde der 23 Jahre alte Mann verletzt und musste im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat und zu dem Unbekannten geben können. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

deutsch,

zirka 177cm,

kurze dunkle Haare,

drei-Tage-Baar,

zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt,

eine kurze Hose,

einen roten Rucksack.

Zeugen wenden sich bitte unter Angabe der Bezugsnummer 0135799/2021 an die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124.