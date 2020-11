Ziege und Zicklein für die Friedersdorfer Hippen

Eine stolze Ziege sollte es sein, die in der Ortsmitte vom bäuerlichen, handwerklichen und nimmermüden Selbstbewusstsein der Bürger von Friedersdorf künden soll. Mit einer Idee, die all das ausdrücken sollte, gingen Ortsteilbürgermeister Wilhelm Traute (parteilos) und der Heimat- und Geschichtsverein Ölschröte mit Heide Traute an der Spitze schon länger schwanger. Im September war es dann soweit – der Gräfinau-Angstedter Skulpturensäger Dirk Rudolf erhielt den Auftrag, eine Thüringer Waldziege zu schaffen.

Dirk Rudolf ist ein über die Grenzen des Ilm-Kreises hinaus bekannter Holzkünstler, der mit solchen Werken wie dem Krokodil für den Kindergarten Pfiffikus, dem Engel gegenüber der Kirche von Angstedt oder den drei aus Bäumen heraus geschnitzten Figuren des Neptun, eines Reihers und eines Fisches am Torteich von Gräfinau auf sich und seine Kunst des Skulpturensägens mit der Motorsäge aufmerksam gemacht hat. Rudolf wählte für die typische Ziege der Bauern und Handwerker des Thüringer Waldes Eiche als Skulpturenholz. Schon die Skizze machte neugierig auf die Skulptur. Im Gespräch mit Bürgermeister und Vereinsvorsitzender kam dann die Idee eines zusätzlichen Zickleins hinzu. Die Terminstellung war knapp. Vom groben Vorschnitt des Eichenstammes bis hin zur letzten Politur des besonderen Lackgemischs auf der Skulptur vergingen wenige Wochen. Es entstand eine Thüringer Waldziege mit hoch gerecktem Kopf und typischem Gesicht, inklusive ihrer Fressbacken. Viel Zeit nahm Rudolf sich für die Augen. Hier ging er vorsichtig mit dem Schnitzmesser ans Werk. Ungefähr um das Jahr 1900 herum wurde die Thüringer Waldziegen auch in Friedersdorf heimisch. Sie wurden bald so typisch für den kleinen Ort zwischen Schwarzatal und Langem Berg, dass die Einwohner den Necknamen „Friedersdorfer Hippen“ erhielten. Solche Necknamen sind hier üblich – wie die der „Wildenspringer Ratten“, „Allersdorfer Randhasen“ oder „Wilmersdorfer Eulen“. „In beinahe jedem Haushalt wurde in Friedersdorf damals eine Ziege, eine Hippe, gehalten“, erzählt Vereinsvorsitzende Heidrun Traute. Sie sorgte für Milch und gab Fleisch. Wer eine Kuh hatte, galt als wohlhabend, wer sich ein Pferd halten konnte, galt als reich. Wie hoch die Ziegen geschätzt wurden, zeigt sich daran, dass es im Jahr 1911 in Friedersdorf sogar einen Ziegenversicherungs-Verein gab. Auch wenn die Ziegenhaltung abnahm, vergessen wurde sie nicht. 2018 wurde an die Hippen auf originelle Art erinnert: Engagierte Mitglieder wurden vom Heimat- und Geschichtsverein mit einer „Goldenen Hippe“ geehrt. Dabei wollte man es aber nicht bewenden lassen, schon bald dachte man über das Maskottchen in Skulpturenform nach. Lottomittel aus Erfurt, Zuschüsse aus dem Landratsamt und viele private Spenden sorgten für das Geld. Nach drei bis vier Wochen Arbeit am Eichenholz war es dann soweit – die mannshohe Skulptur war fertig: Sie steht auf einem Stein, von dem aus sie die Umgebung beobachtet. Zu ihren Füßen liegt entspannt ein kleines Zicklein. Dirk Rudolf erhielt Lob und Anerkennung von allen Seiten – von den Einwohnern des Ortes, von Landrätin Petra Enders (Linke) und auch von Landgemeinde-Bürgermeister Peter Grimm (SPD), auch von Ortsteilbürgermeister Wilhelm Traute und von der Vereinsvorsitzenden Heidrun Traute. Mit großer Aufmerksamkeit beobachteten sie alle das vorsichtige Aufstellen der ockerbraun glänzenden Skulptur mit einem Gabelstapler auf einen Thüringer Schieferblock. Dort steht sie nun, die Thüringer Waldziege mit Zicklein und kündet vom Stolz der Friedersdorfer Einwohner auf ihren Necknamen: Friedersdorfer Hippen.