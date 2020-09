Zigarettenautomat im Ilm-Kreis gesprengt – Zeugen gesucht

Dörnfeld. Erneut ist in Thüringen ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Diesmal schlugen Unbekannte an einem Automaten in Dörnfeld (Ilm-Kreis) zu.

In den frühen Morgenstunden am Samstag haben Unbekannte auf bisher ungeklärte Art und Weise einen Zigarettenautomaten in der Brunnenstraße in Dörnfeld aufgesprengt. Wie hoch die am Samstagmorgen erbeutete Menge Bargeld und der Wert der mitgenommenen Zigarettenschachteln sind, kann noch nicht gesagt werden.

Detonation zerstört Automaten

Laut Angaben der Polizei wurde der Zigarettenautomat durch die Detonation komplett zerstört. Beschädigt wurden auch zwei neben dem Automaten stehende Altglascontainer. Der Sachschaden wird auf etwa 5500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

