Bürgermeister Frank Spilling (parteilos, rechts im Bild) hat am Montag, pünktlich 17 Uhr, zur sogenannten blauen Stunde die Weihnachtsbaumbeleuchtung an der 14 Meter hohen Fichte auf dem Marktplatz in Arnstadt eingeschaltet. Somit leuchten nun diverse LED-Lichterketten in der Kreisstadt. In den nächsten Tagen sollen noch weitere große Kugeln an dem Baum angebracht werden.