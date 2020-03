Zwangspause an Theatern schmerzt Künstler

Eigentlich würde Theater-Intendant Oliver Meier in diesen Tagen der Spielzeit 2020/21 den letzten Schliff verpassen. Nun musste er aus anderem Grund häufig zum Telefon greifen, denn seit drei Wochen ruht nun auch im Theater im Schlossgarten der Spielbetrieb. Also galt es Gastspiele abzusagen und Karteninhaber zu informieren.

„Aber alle haben mit großem Verständnis reagiert. Jeder weiß um die allgemeine Lage“, so Oliver Meier. Nur wenige Kunden forderten ihr Geld zurück. „Viele haben gesagt, gebt uns einen Gutschein.“ Noch wichtiger: Für die meisten der aktuell abgesagten Termine konnte ein Ausweichtermin gefunden werden, die Karten behalten damit ihre Gültigkeit. „Mit den Agenturen von Dora Heldt und Joe Bausch müssen wir noch über eine Verlegung reden. Für alles andere konnten wir jetzt erst einmal neue Termine finden“, erklärt der Intendant. Einiges soll noch in dieser Spielzeit stattfinden, anderes wurde in die nächste Saison verlegt. Damit hält sich der finanzielle Schaden fürs Haus aktuell noch in Grenzen.

Eine drohende Insolvenz, wie sie Theatervereinsvorsitzender Reinhard Köhler fürchtet, sieht Oliver Meier aktuell nicht. „Es wäre aber natürlich schön, wenn wir nach dem 21. April wieder öffnen könnten.“ Denn auch in den dann folgenden Wochen stünden noch mehrere, bereits jetzt so gut wie ausverkaufte, Veranstaltungen an. So unter anderem die Gala des Ilmenauer Tanzstudios inTakt, die Simon & Garfunkel Revival Band, der Auftritt von Katrin Weber oder die zwei Baumann & Clausen-Shows.

Der Theaterverein als Träger des Hauses bekommt von der Stadt Arnstadt jährlich einen Zuschuss von 210.000 Euro, alles weitere muss durch Einnahmen erwirtschaftet werden. Da tun Absagen, besonders von ausverkauften Veranstaltungen, natürlich weh. Für die Mitarbeiter ist Kurzarbeit beantragt.

Dass die Schließzeit so kurz wie möglich bleibt, hofft auch Jörg Schmidt, künstlerischer Leiter der Kleinkunstbühne in Roda. Dort mussten vier Veranstaltungen abgesagt werden. Auch sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, Karten behalten ihre Gültigkeit.

Härter trifft den freiberuflichen Puppenspieler, dass nun auch erst einmal seine Auftritte außerhalb Rodas wegfallen. „Im April wäre es jetzt wieder so richtig losgegangen.“ Bis Juni ist Jörg Schmidt mit seinen Märchen normalerweise deutschlandweit unterwegs. Die Einnahmen, die nun wegfallen, seien natürlich „ein ganz großes Problem.“ Auch er hofft auf rasche finanzielle Hilfe und noch mehr auf ein baldiges Ende der Corona-bedingten Einschränkungen.

Am 19. April sollte auf der Kleinkunstbühne „Rumpelstilzchen“ gespielt werden. „Wir überlegen, die Kulissen aufzubauen und das Ganze im Internet zeigen. Vielleicht können wir so einen kreativen Beitrag leisten“, kündigt Jörg Schmidt an.

Auch das Team des Arnstädter Theaters hat jetzt ein Video in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Die Botschaft ans Publikum: „Ihr fehlt uns und wir hoffen, bald wieder für euch da zu sein.“

Verlegte Termine

Hurra, wir lieben noch!“ mit Margie Kinsky und Bill Mockridge vom 12. März auf den 24. Mai.

Mundarttheater: „Eucheen un Drude un ä Schdegschn Arnscht“ vom 15. März auf den 17. Mai.

Stephan Bauer „Vor der Ehe wollt ich ewig leben“ vom 20. März auf den 11. November.

Musical Bach – Der Rebell vom 21. März auf den 23. Januar 2021.

Lisa Fitz vom 26. März auf den 28. Januar 2021.

Pittiplatsch vom 29. März auf den 23. Mai.

Zauber der Travestie vom 3. April auf den 26. September.

E!VIS – The King vom 4. April auf den 6. November.

Michael Jackson Tributshow vom 11. April auf den 23. Oktober.

Lesung Gysi, Schorlemmer, Schütt vom 17. April auf den 18. Februar 2021.

Tickets für verlegte Veranstaltungen im Theater in Arnstadt behalten ihre Gültigkeit. Wer zum neuen Termin nicht kann, wendet sich an die jeweilige Vorverkaufsstelle, um die Rückgabe der Eintrittskarten zu regulieren.

Die Kleinkunstbühne Roda überlegt, ihr Stück „Rumpelstilzchen“ am 19. April via Internet zu übertragen.