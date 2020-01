In der Straße „An der Brunnenkunst“ und in der Mittelgasse in Arnstadt ist nicht viel Platz, hier sollen dieses Jahr neue Kanäle verlegt werden – eine logistische Herausforderung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zweckverband verlegt Kanäle

Im Wohnquartier „An der Brunnenkunst“ in der Innenstadt von Arnstadt sollen auch die Straßen auf Vordermann gebracht werden. Dafür hat auch der Wasser- und Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung Geld in seinem Haushalt eingeplant. In der Mittel-, Ober- und in der Untergasse werden in diesem Jahr Teilbereiche des Abwassernetzes und der Trinkwasserleitung in Ordnung gebracht. Die Bauarbeiten dafür müssen auf engstem Raum durchgeführt werden, was das Vorhaben zu einer logistischen Herausforderung macht.

Auch in der Schloßstraße sollen im Zuge der geplanten grundhaften Sanierung der Straße zwischen der Ritterstraße und dem Holzmarkt neue Kanäle für das Abwasser und eine neue Trinkwasserleitung verlegt werden.