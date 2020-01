In das Verwaltungsgebäude der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg in Kirchheim wird Anfang Februar ein neuer Chef einziehen.

Riechheimer Berg. Die Gemeinschaftsversammlung hat am 29. Januar die Wahl zwischen zwei Kandidaten zur Leitung der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg.

Zwei Kandidaten für Riechheimer Berg

Für den Posten des neuen Chefs oder der neuen Chefin der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg gab es fünf Bewerber, vier Männer und eine Frau, die ihre Unterlagen rechtzeitig eingereicht hatten.

Nach einer ersten Sichtung durch die Personalabteilung der VG und der Kommunalaufsicht des Landkreises blieben davon zwei übrig, die sich am Donnerstag auch schon in nichtöffentlicher Sitzung in der Gemeinschaftsversammlung vorstellten.

Nach Auskunft von Rudolf Neubig, der die VG bis zur Wahl eines neuen Chefs kommissarisch leitet, erfolgt diese am 29. Januar – diesmal in öffentlicher Sitzung.

Die Neuwahl war notwendig geworden, weil die ehemalige Chefin der VG, Diana Machalett, Ende vergangenen Jahres in das Arnstädter Rathaus wechselte. Sie war vom dortigen Stadtrat mit großer Mehrheit zur ersten Beigeordneten gewählt worden.