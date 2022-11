Zweifamilienhaus in Gräfenroda in Flammen

Gräfenroda Am Sonntag ist in einem Zweifamilienhaus in Gräfenroda im Ilm-Kreis ein Brand ausgebrochen. Das Haus ist unbewohnbar.

Am Sonntag gegen 11.40 Uhr ist die Rettungsleitstelle des Ilm-Kreises über einen Brand eines Zweifamilienhauses in der Heinrich-Heine-Straße in Gräfenroda informiert worden.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Gräfenroda, Geschwenda und Frankenhain waren mit 33 Kameraden schon wenige Minuten nach Eingang der Brandmeldung vor Ort. Laut Angaben der Polizei sind sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch mit der Brandbekämpfung beschäftigt.

Die Höhe des Sachschadens am Zweifamilienhaus ist bislang unbekannt. Zudem ist das Haus unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Gotha übernommen.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.