Zwergenmanufaktur wechselt nach langer Suche in neue Hände

„Ist das nicht ein toller Kerl?“ Lachend hält Helma Ortmann einen Gartenzwerg in die Kamera. Der wiederum hat ein Schwein unter den Arm geklemmt. „Das passt zu uns“, sagt die 43-Jährige und meint damit sowohl sich als auch Reinhard Griebel, der viele Jahrzehnte die gute Seele der Zwergenmanufaktur in Gräfenroda war.

Daraus, dass er einen Nachfolger sucht, machte er nie einen Hehl. Doch ließ er sich Zeit mit einer Entscheidung, wer die Manufaktur und das Zwergenmuseum weiterführen will. Mit Helma Ortmann hat er nun die passende Interessentin gefunden.

„Ich bin zwar im Erzgebirge großgeworden, habe aber familiäre Wurzeln in Gräfenroda“, verrät Helma Ortmann. 2003 übernahm sie das Elternhaus ihrer Mutter, sanierte das Fachwerkgebäude liebevoll. Ihre Brötchen verdiente die gelernte Ergotherapeutin allerdings in Leipzig, arbeitete dort als Restauratorin und Stuckatorin und unterstützte ihren Mann, der im Messe- und Ladenbau europaweit im Einsatz war und ist.

Irgendwann verlegte sie das Büro nach Gräfenroda. „Und dann spielte uns der Zufall in die Hände“, verrät Helma Ortmann lachend.

„Meine Cousine ist Künstlerin in Kranichfeld. Ihr großer Traum war es, einmal New York zu besuchen“, erklärt sie. Auf der Fahrt zum Flughafen steckte sie ein Magazin der Deutschen Bahn ein. „Und in New York lachte sie auf einmal der Reinhard an“, so Helma Ortmann. Die Cousine trennte den Artikel über die Nachfolgersuche aus der Zeitschrift und schickte ihn mit einer kurzen Notiz zu Helma nach Gräfenroda. „Das wäre doch was für Dich“, befand die Künstlerin.

Die Produktion in der Gräfenrodaer Zwergenmanufaktur ist bereits wieder angelaufen. In Kürze geht die neue Website online, dann gibt es auch wieder einen Online-Shop. Im Frühling öffnet dann das Museum wieder. Foto: Hans-Peter Stadermann

„Mein Mann und ich haben uns erst groß angeguckt“, erinnert sich die 43-Jährige. Doch kurze Zeit später wusste sie: Die Cousine hat Recht. Als Ergotherapeutin kann sie mit Gruppen arbeiten und Töpferkurse anbieten. Sie kennt sich im Formenbau aus. Sie hat eine künstlerische Ader. Und als Ferienwohnungsanbieterin auch bereits touristische Erfahrungen.

Also marschierte sie schnurstracks ins Zwergenmuseum und überzeugte Reinhard Griebel, dass sie die Richtige ist.

„Nicht nur mir ist es wichtig, ein wichtiges Gräfenrodaer Kulturgut zu erhalten“, sagt Helma Ortmann. Auch Bürgermeister Dominik Straube (CDU) zeigte sich begeistert, dass die Manufaktur fortgeführt werden soll. Zumal die Ortsdurchfahrt endlich fertig saniert ist. Das Museum im benachbarten Haus Grevenrot kann ebenso ein Anziehungspunkt sein wie die nur einen Katzensprung entfernte Kirche. Der Deutsche Hof wird gerade saniert und der derzeit noch unattraktive Lindenplatz kommt als nächstes in die Kur.

Über Monate arbeitete Helma Ortmann in der Manufaktur mit, lernte von der Pike auf alles über den Zwergenbau, entwickelte zudem ein tragfähiges Konzept für die kommenden Jahre. Ende letzter Woche erfolgte die Übergabe der Manufaktur. Nun nimmt sie Schritt für Schritt die Umsetzung ihrer Pläne in die Hand.

Sukzessive sollen Ausstellung und Manufaktur umgestaltet werden. „Wir wollen barrierefreie Angebote machen“, verweist Helma Ortmann darauf, dass viele der Räume nur über steile Stiegen erreichbar sind. Dabei gibt es eine geräumige Scheune, die als Museum genutzt werden könnte. Die Produktion soll ins Erdgeschoss verlagert werden, damit man die Zwergenherstellung beobachten kann. Auch an ein kleines Café und Kreativräume ist gedacht.

Für den neuen Online-Shop wird schon fleißig produziert. Reinhard Griebel und die beiden Mitarbeiterinnen sind übrigens nach wie vor mit im Boot. Und der bisherige Chef der Gnome zeigt der neuen Chefin auch, welche Schätze noch im Archiv lagern. Manche der Formen wurde über 100 Jahre nicht mehr benutzt. Auch der Zwerg mit Schwein war so ein Schatz, der erst wieder gehoben werden musste.