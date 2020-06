Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwischen Kriegsende und Flegelzeit

Alwin Friedel hat schon einige Bücher geschrieben. Doch zu seinem 85. Geburtstag hat sich der nicht nur in Arnstadt bekannte Kirchenmusikdirektor ein ganz besonderes Geschenk gemacht: Einen Rückblick auf seine Kinder- und Jugendzeit. Gleich am Anfang findet sich ein Text, den der kleine Alwin im Alter von neun Jahren über sein bisheriges Leben geschrieben hat. Es war 1944, mitten im Krieg. „Mein Vater ist ja Pfarrer“, schrieb er, „jetzt ist er in Frankreich vermisst schon ein halbes Jahr und wir haben noch nichts von ihm gehört“. Diese Ungewissheit hielt noch lange an. Erst im November 1945 kam die erlösende Nachricht: Der Vater lebt.

„Die Quarkschlacht" heißt das neueste Buch von Alwin Friedel. Das Buchcover gestaltete seine Frau Renate. Foto: Eberhardt Pfeiffer

Die Friedels wohnten zum Kriegsende in Plaue. Nicht nur Alwin hat damals schon aufgeschrieben, was er erlebt hat, das Buch zitiert auch aus einem Tagebuch seiner Großmutter. Sie schreibt von den Bombennächten im Keller, der sinnlosen Sprengung aller Gera-Brücken durch abziehende deutsche Soldaten, bei denen auch Kirche und Pfarrhaus beschädigt wurden. Der Leser erfährt von der Wohnungsnot durch die Einquartierung amerikanischer Soldaten in umliegenden Häusern, in manchen Zimmern des Pfarrhauses waren acht Menschen untergebracht. „Es wurden Räumlichkeiten erfunden, die es gar nicht gab“, kommentiert Alwin Friedel, ein „einziges Drunter und drüber“. Und als die Wirren um das Kriegsende überstanden schienen, kam im Februar 1946 ein großes Gera-Hochwasser hinzu, das Teil von Plaue in einen großen See verwandelte.

Doch wer nun denkt, Alwin Friedels Erinnerungen seien überwiegend düsterer Natur, wird zum Glück enttäuscht. Ab 1949 verbracht er seine Schulzeit in einem evangelischen Schülerheim in Eisenach. Was sich dort abspielte, vergleicht der Autor mit dem Film „Die Feuerzangenbowle“, wobei die Streiche, die er und seine Mitschüler den armen Lehrern und Erziehern spielten, wohl noch um einiges deftiger waren. Mehr soll nicht verraten werden. Nur soviel: Die „Quarkschlacht“, die dem Buch seinen Titel gab, hat tatsächlich stattgefunden. Und die anschließenden Säuberungsarbeiten müssen beträchtlich gewesen sein.

Danach reißt leider der kontinuierliche Erzählstrang ab. Alwin Friedel berichtet noch kurz von seiner ersten Anstellung in Zeulenroda und dem Umzug nach Arnstadt, wo er so viele Jahre wirkte, dann springt er in die Gegenwart und erzählt von insgesamt vier „Abenteuerreisen“ mit der Deutschen Bahn.

Das ist vergnüglich zu lesen, auch wenn es für die Familie Friedel alles andere als vergnüglich gewesen ist. Ergänzt wird das Buch von echten Friedel-Gedichten, die diesmal nicht nur von Alwin, sondern auch seiner Frau Renate stammen. Sie hat außerdem das Titelbild und einen Prosa-Text aus der Sicht einer Pilgerin durch Arnstadt beigesteuert, eine Rolle, in der man sie schon als Stadtführerin erleben konnte.

Am Schluss kommt Alwin Friedel noch einmal auf seine Kindheit zurück und erzählt seinen Enkeln davon. Er versteht es, die Zeit so plastisch zu beschreiben, dass man Lust auf mehr bekommt. Aber vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung.

Alwin Friedel. „Die Quarkschlacht“. Shaker media, 120 Seiten, 11,90 Euro