Der 17 Jahre alte Simson-Fahrer kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Artern. Bei einem Unfall in Artern wurde ein 17-Jähriger schwer verletzt. Ein Autofahrer hatte ihm die Vorfahrt genommen.

17-jähriger Mopedfahrer bei Unfall in Artern schwer verletzt

Am Donnerstag kam es in Artern zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mopedfahrer schwer verletzt wurde. Wie die Polizei am Freitag informierte, fuhr ein Autofahrer Ein VW-Fahrer fuhr gegen 20.40 Uhr die Straße Steile Hohle. Der 19-Jährige beabsichtigte, nach links auf die Puschkinstraße aufzufahren.

Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer, der bereits auf der Puschkinstraße unterwegs war. Der 17 Jahre alte Simson-Fahrer kam in ein Krankenhaus.