25-jähriges Bestehen des BSV 94 Artern

Artern. Der Ballsportverein BSV 94 Artern feiert sein 25-jähriges Bestehen. Am 1. Mai 1994 fand das 1. Streetbasketball-Turnier in Artern statt. 25 Jahre gab es dieses Turnier und lockte jedes Jahr zahlreiche Spieler, Prominente und Gäste aus nah und fern auf den Platz. Die Besucher genossen die tollen Spiele, das umfangreiche Rahmenprogramm und fast immer auch das schöne Wetter, berichtet Caterina Dorsch.

Das Turnier gibt es leider seit dem letzten Jahr nicht mehr, aber der 1. BSV 94 Artern existiert weiter und feiert sein 25-jähriges Bestehen im November mit einer Sportaktiv-Woche. Los geht es am Montag, 25. November. Ab 16 Uhr kämpfen in der Turnhalle am Königstuhl die Montagskinder vom BSV und die Kinder der drei Arterner Kindergärten um die Medaillen. Donnerstag wird ab 18.30 Uhr in der Halle der ehemaligen Borlachschule Basketball gespielt, Sonntag beendet ein Volleyballturnier zwischen Mannschaften vom BSV, Arterner Turnverein und Arterner Leichtathletikverein die Sportwoche.

Die Festveranstaltung findet am 29. November, 18.30, im Rathaus statt. Dazu sind alle Vereinsmitglieder und viele Gäste eingeladen. Es gibt eine Rückschau auf 25 ereignisreiche Jahre und den Dank an Sponsoren, Förderer und Helfer.