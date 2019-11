Am traditionellen Umzug am Martinstag nahmen in Bad Frankenhausen viele Familien teil, es waren laut Feuerwehr etwa 400 Leute.

400 Teilnehmer beim Martinsumzug

Vor dem Umzug gab es in der Unterkirche von Bad Frankenhausen eine kleine Andacht. Foto: Ingolf Gläser

Bad Frankenhausen. Glockenläuten, Orgelklang. Über die große Resonanz am Martinstag freute sich Pfarrerin Nadine Greifenstein. Viele Familien waren Sonntagabend in die Unterkirche zur Andacht gekommen. Es wurde die Geschichte des heiligen Martin, der den Mantel mit einem Bettler teilt, erzählt und von Kindern der Christenlehre kurz gezeigt. „In unserer Gesellschaft gibt es viele Menschen, die sich wie einst Martin in unterschiedlichster Form für andere einsetzen.“ Geteilt wurden dann Martinshörnchen. Den Umzug durch die Stadt, an ihm nahmen etwa 400 Leute teil, begleitete der Fanfarenzug Bad Frankenhausen, die Absicherung übernahm die Feuerwehr.