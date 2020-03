Abiturienten im Kyffhäuserkreis lernen Zuhause für ihre Prüfungen

Die Schulen im Landkreis sind seit einer Woche geschlossen. Was für viele Schüler im ersten Moment nach unerhofft viel Freizeit aussieht, kann gerade für die Schüler der 12. Klassen an den Gymnasien zum Problem werden. Diese bereiten sich gerade auf ihre Abiturprüfungen vor und müssen sich derzeit mit Aufgaben zu Hause fit halten.

Lena Liedtke besucht das Kyffhäuser-Gymnasium in Bad Frankenhausen. Die Arternerin erzählt im Gespräch mit dieser Zeitung, dass sie von der Schulschließung zum 16. März erst während einer Sportstunde am Nachmittag des 13. März erfahren habe. „Die Mitteilung kam für uns Schüler, aber auch für die Lehrer überraschend. Ich habe mir sofort Sorgen um meine Prüfungen gemacht“, erzählt die 18-Jährige. Etwas besser vorbereitet war Tommi Nimmler (18). Der Memlebener besucht die Klosterschule in Roßleben und erzählt: „Wir haben schon vier oder fünf Tage vor dem Stichtag die Meldung bekommen, dass die Schule bis nach den Osterferien geschlossen werden könnte. Da wir aber ganz schnell auch wussten, dass wir Fernunterricht bekommen würden, waren meine Sorgen ums Abi erstmal geringer.“

Das Coronavirus wurden an beiden Schulen schon vor dem Übergreifen auf Europa thematisiert. „Im Zusammenhang mit der Immunbiologie haben wir das Coronavirus beispielsweise mit den Influenzaviren verglichen“, sagt Lena Liedtke. Ähnlich war dies an der Klosterschule. Laut Tommi Nimmler ist Virologie normaler Bestandteil des Biologieunterrichtes der 12. Klasse: „Als das Virus dann auf Europa übergriff, haben wir uns im Unterricht auch mit möglichen Folgen für die Wirtschaft und die Gesellschaft befasst.“

Tommi Nimmler aus Memleben ist Abiturient an der Klosterschule in Roßleben und lernt wegen der Schulschließung derzeit in seinem Zimmer zu Hause. Foto: Tommi Nimmler

Beide Abiturienten müssen seit gut einer Woche viel Selbstdisziplin an den Tag legen, um im Lernstoff zu bleiben – schließlich ist ihr Lernumfeld nun nicht mehr das Klassenzimmer, sondern das private Zuhause. „Mir fällt es sehr schwer mich zu einem geregelten Tagesablauf zu überwinden. Aber mit der nötigen Eigenverantwortung kommt man schon in einen Rhythmus“, sagt Lena Liedtke. Sie hat sich dazu entschieden regelmäßig auszuschlafen, in Ruhe zu frühstücken und im Anschluss die Aufgaben zu erledigen, die die Lehrer ihr per E-Mail zur Verfügung stellen.

Tommi Nimmler hingegen hat sich für eine andere Strategie entschieden: „Ich stehe so auf, dass ich zum regulären Unterrichtsbeginn um 7.30 Uhr bereit bin. Danach arbeite ich die Aufgaben, die per Mail kommen ab.“ Die Lehrer würden darauf achten, dass die Aufgaben innerhalb einer regulären Doppelstunde von 90 Minuten zu erledigen seien.

„Wir können unseren Lehrern jederzeit Mails schreiben, wenn wir Nachfragen haben. Manche bieten auch Telefonate an. Außerdem sind wir Oberstufenschüler alle miteinander vernetzt und tauschen uns aus“, sagt Lena Liedtke. Tommi Nimmler muss für den Biologie-Unterricht derzeit ein Referat über die Evolutionstheorien vorbereiten: „Wir lösen das jetzt so, dass ich eine Powerpoint-Präsentation erstelle, die den Lehrern vorab schicke und wir die Präsentation dann mittels eines Skype-Gespräches mit dem Lehrer abhandeln.“

Angst um ihr Abitur haben beide erst einmal nicht. Die vorläufige Verschiebung der Abiturprüfungen auf Ende Mai halten beide für richtig. „Ich bin froh, dass wir wenigstens die Klausuren im Vorabitur noch geschafft haben, weil wir so wenigstens schon die Prüfungssituation simulieren konnten“, sagt Lena Liedtke. „Ich bin mir sicher, dass ich mein Abi dieses Jahr noch ablegen kann. Allerdings ist für den 4. Juli unsere Abifeier geplant. Ich hoffe, dass wir die Prüfungen bis dahin ablegen konnten“, sagt Tommi Nimmler, der selbst Präsident des Abi-Komitees seiner Schule ist. Es wäre schade, sagt er, wenn die viele Arbeit rund um die Vorbereitung umsonst gewesen wäre. Dies beschäftigt auch Lena Liedtke, die es sehr schade fände, wenn sie auf einen Abiball oder die Mottowoche verzichten müsste.