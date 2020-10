Abzug der Gartenzwerge

Der Zwergenpfad in Oldisleben hat sich am Donnerstag gelichtet. Keine Zwerge mehr an den Baumstümpfen. Bis auf einen ganz großen, der noch im Laub auf Abholung wartet. Die Zwergenschar liegt auf der Ladefläche von Uwe Landes’ Pickup. Nur die angenagelten bunten Fenster und Türen aus Holz hängen noch an den Stuppen am Weg. Landes will sie bis Sonntag entfernt haben. Denn jetzt waren erst mal die Kindergartenkinder da, um beim Einsammeln der Zwerge zu helfen.

Uwe Landes hofft, dass die Zwerge im nächsten Jahr wieder in den Wald können. Foto: Wilhelm Slodczyk / TA

Es ist nur ein Bruchteil der Figuren an den Wegen rund um das Schützenhaus. Ein Anfang von insgesamt etwa 180. Uwe Landes beugt sich damit der Forderung aus dem Forstamt. „Ich habe jetzt erst mal den Druck rausgenommen“, sagt er und stützt sich auf das Seitenteil der Fahrzeugladefläche. Das Handy hat er gerade wieder griffbereit in der Brusttasche seiner Latzhose gesteckt. Seit die Geschichte mit der Beräumung des Zwergenpfades in der Zeitung stand, melden sich Radio- und Fernsehsender bei dem Oldislebener, bitten um Interviews oder schicken Kamerateams auf den Weg und Uwe Landes wird nicht müde zu erklären, zu schildern und zu beschreiben. „Das Interesse ist riesig!“, sagt er. Sogar Hilfe bei der Suche nach einer „neuen“ Heimat für die Zwerge habe man ihm angeboten. Aber die Zwerge sollen in Oldisleben bleiben. „Ich mache das schließlich nicht für mich, sondern für die Menschen hier“, sagt er.

Eigentlich wollte sich Landes gegen die Forstbehörde stemmen. Doch nun zeigt er sich einsichtig. Die Argumente aus dem Forstamt lassen sich schwer von der Hand weisen. Die Trockenschäden im Wald sind offensichtlich. „Die Frage für mich ist nur: Warum ausgerechnet jetzt? Vor zwei Jahren haben wir damit begonnen, die Baumstümpfe zu gestalten. Da hat es niemand gestört. Und gerade in Corona-Zeiten waren die Leute dankbar dafür“, sagt Landes, der als Waldpädagoge Kinder den Wald nahe bringt.

Forstamtsleiter Uli Klüßendorf sieht dagegen die Gefahr erheblich gewachsen. „Wir haben nach den letzten Trockensommern eine völlig andere Situation. Eigentlich müsste man den Weg sperren“, sagt er. Wer in den Wald gehe, gehe auf eigene Gefahr, stellt er klar. Anders bei einem künstlich geschaffenen Ausflugsziel: „Wenn hier ein Unglück passiert, haben wir als Forst die Verantwortung“. Darum schließe die Behörde Verträge mit Kommunen und Vereinen, die ein Stück Wald in ihrem Sinne nutzen, und überträgt ihnen die Verkehrssicherung. Die wird streng kontrolliert.

Die kleinen „Spatzen“ und „Goldfische“, die zusammen mit ihrem Waldpädagogen jeden Freitag im Wald und bei den Zwergen sind, hatten am Einsammeln noch Spaß. „Wir haben ihnen erzählt, dass die Zwerge in den Winterschlaf gehen“, sagen ihre Erzieherinnen. Nächsten Freitag wird Uwe Landes die Kinder in seinen Garten zu einem kleinen Abschiedsfest von den Zwergen einladen. Bei der Schulleiterin der Gemeinschaftsschule Oldisleben habe er ein Konzept für eine AG Zwerge eingereicht, die sich um die Figuren kümmert, sie säubert und repariert, erzählt er. In der Schule überwintern sie auch.

Um dann vielleicht nächstes Jahr in einem gesicherten Bereich die Waldbesucher zu erfreuen.