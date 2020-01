Action über 60 Minuten

Haben Sie es gewusst? Heute ist der Welttag des Handballs. Ich bin ja ein klassischer Fußball-Fan und folge meinem schwarz-gelben Verein auch in andere Stadien in Deutschland und Europa. Allerdings habe ich den Handball auch schätzen gelernt. Hier bin ich kein Anhänger einer bestimmten deutschen Mannschaft. Die Turniere der Nationalmannschaft verfolge ich aber mit großen Interesse. Als großer Fußball-Fan muss ich neidlos anerkennen, dass ein Handballspiel 60 Minuten pure Energie und Action ist. Viele Fußballspiel dagegen wirken eher träge und langweilig. Entsprechendhabe ich auch mitgelitten, als unsere deutsche Nationalmannschaft die Chance auf das Halbfinale der Europameisterschaft am vergangenen Samstag knapp gegen Kroatien verspielt hat. Nun drücke ich den Männern die Daumen, dass sie das Turnier wenigstens mit einem Sieg im Spiel um Platz 5 beenden können. Übrigens wird unter anderem auch in Artern seit über 90 Jahren Handball gespielt. Die Mannschaften des HV 90 Artern würden sich bestimmt auch über mehr Besucher bei ihren Spielen oder interessierte neue Mitspieler freuen. Laut Vereinshomepage gibt es Probetrainings für Jugendliche immer dienstags und freitags, für Frauen freitags und für Männer mittwochs.