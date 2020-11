Advent-Ausstellung in Artern größer als im Vorjahr

Andrea Schülke, Arterner Filialleiterin von Bauer Living, nimmt noch letzte Feinheiten an der Adventsausstellung vor, die am kommenden Wochenende im ehemaligen Pfennig-Fuchs zu sehen sein wird.

Artern. Am kommenden Wochenende wird am Johannisplatz die Adventszeit vorfristig eingeläutet.

In weihnachtlichem Glanz erstrahlt ein seit Monaten verwaistes Ladengeschäft am Johannisplatz am kommenden Wochenende. Dafür gesorgt hat das Team um Sabine Bauer vom gleichnamigen Haushaltswaren- und Geschenkladen. Die größte Advent-Ausstellung in der Region Artern wird auf 250 Quadratmetern im leerstehenden ehemaligen Pfennig-Fuchs aufgebaut. Damit steht für das Weihnachts-Wunderland wesentlich mehr Platz zur Verfügung als für die bisherigen saisonalen Ausstellungen von Bauer Living, die im direkt an den Laden angrenzenden ebenfalls leerstehenden Geschäft stattfanden. Zuletzt gab es hier die Herbstausstellung, die anlässlich das Heimat-Shoppens Anfang September aufgebaut wurde.