Aktuell 46 Coronakranke im Kyffhäuserkreis

Auch im Kyffhäuserkreis steigt die Zahl der Corona-Infektionen sprunghaft. Bis zum Freitag kamen sieben Fälle dazu, am Samstag weitere 12 und am Sonntag meldete das Landratsamt drei Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der positiv auf Sars-CoV-2 getesteten Personen im Kyffhäuserkreis von 98 am vergangenen Donnerstag auf 121 bis zum gestrigen Sonntagmorgen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Zwei Schulen im Kyffhäuserkreis auf „Gelb“

Damit beträgt die Zahl der Erkrankten im Kyffhäuserkreis aktuell 46. „Diese Personen sind alles Einzelfälle und über den ganzen Kreis verteilt. Wir haben also keinen so genannten Hotspot, das ist gut für uns“, kommentierte Landratsamtssprecher Heinz-Ulrich Thiele am Sonntag die aktuelle Entwicklung. Zu den Erkrankten gehören unter anderem Reiserückkehrer oder Berufspendler. „Eine Person kam zum Beispiel aus München zurück, eine andere arbeitet in Erfurt, einer war in Hessen bei einer Geburtstagsfeier“, zählt Thiele auf. „Wir haben’s im Griff. Noch.“

In den zurückliegenden Tagen habe die Kreisverwaltung des Gesundheitsamt personell gestärkt und Mitarbeiter aus anderen Ämtern der Kreisverwaltung hinzugezogen. „Dafür fahren wir in anderen Bereichen wesentlich zurück“, so Thiele. Natürlich nicht in Bereichen, von denen Bürger direkt betroffen seien. So sei die Corona-Hotline um vier Kollegen verstärkt worden, die Bereiche Quarantänenachverfolgung und Abstriche um ebenfalls jeweils vier und die Vor-Ort-Kontrollen sollen zwei Kollegen verstärkt werden.

Mit der Zahl der Neuinfektionen sei am Freitag die ersten Inzidenzgrenze von 35 infizierten Personen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gerissen worden. Die Inzidenz im Kreis liegt laut Thiele derzeit bei 40. Auf verschärfte Maßnahmen, wie Masketragen in der Fußgängerzone oder an der Bushaltestelle, wie sie aufgrund dessen gesetzlich möglich wären, wolle der Kreis zu diesem Zeitpunkt aber noch verzichten, so Thiele weiter. Die zweite Inzidenzgrenze liege dann bei 50.

Während die Polizei bundesweit in größeren Städten gut zu tun hatte, am letzten Wochenende vor Inkrafttreten des neuerlichen Corona-Lockdowns am heutigen Montag auf die Einhaltung der Coronaregeln zu achten und Missverhalten zu ahnden, ging es im Kyffhäuserkreis anscheinend deutlich ruhiger zu. „Trotz der guten Witterungslage und Halloween haben wir bei unseren Streifen am Wochenende keine größeren Menschenansammlungen festgestellt“, sagte Hauptkommissar Micheal Gaßmann von der Polizeiinspektion Kyffhäuser am Sonntag auf Nachfrage.