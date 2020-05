Am 26. September ist Kyffhäuser Wandertag

Corona zum Trotz – 2020 soll es den 21. Kyffhäuser Wandertag geben. Dieser wird traditionell von der Wandersparte des SSV Udersleben um Christine Thelemann organisiert und findet am 26. September statt. Start ist 10 Uhr. Angeboten werden wieder drei Touren. Die kürzeste Strecke über vier Kilometer führt über Hemling und Krähenhütte. Die mittlere Strecke über sieben Kilometer führt über Pfützental, Promenadenweg, Heide und Krähenhütte. Die längste Strecke über elf Kilometer führt über Pfützental, Tilledaer Stieg, Morgenbrotstein, Tilledaer Tor, Jägers Kreuz und Wettautal. Start und Ziel ist jeweils am Sportplatz. Im Anschluss an die Wanderungen gibt es ein gemeinsames Mittagessen sowie Kaffee zur Stärkung.