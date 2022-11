An der Schmücke: Fachleute stellen sich in Gorsleben Bürgerfragen zum 5G-Ausbau

Was bringt 5G? Wer kümmert sich um die Sicherheit? Und welche Auswirkungen haben die elektromagnetischen Felder auf die menschliche Gesundheit? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigte sich ein Bürgerdialog zum 5G-Ausbau in der Stadt An der Schmücke am Donnerstagabend in Gorsleben, den rund 30 Einwohner interessiert verfolgten.