In der Stadt An der Schmücke stehen mehrere Straßenumbenennungen an. Aus der Kirchstraße in Heldrungen soll die St.-Wigberti-Straße werden.

An der Schmücke. In den Ortsteilen der Stadt An der Schmücke steht die Umbenennung mehrerer Straßen an, die es seit der Gebietsreform doppelt gibt.

An der Schmücke: Stadtrat entscheidet über neue Straßennamen

In Hemleben wird in diesen Tagen noch mal gewählt. Zu vergeben sind aber keine politischen Ämter, sondern ein neuer Name für die Hauptstraße.

Die durchzieht den ganzen Ort und ihre Umbenennung will aus Sicht des Ortschaftsrates wohl überlegt sein. Dabei hätten die Ortschaftsräte es sich eigentlich bequem und aus der Hauptstraße durch den Zusatz des Ortsnamens einfach die Hemlebener Hauptstraße machen können. Dann wäre der Forderung der Deutschen Post immerhin Genüge getan, die die Stadt An der Schmücke auf ein Entfernen aller Straßennamendopplungen drängt, die sich im Zuge der Neubildung der Landgemeinde ergaben.

Wobei es die Hauptstraße von allen natürlich am schwersten hat. Sie existiert in nahezu jedem Ortsteil. Entsprechend hoch ist die Umbenennungsquote. Welche doppelten Straßennamen zu ändern sind, richtet sich für gewöhnlich nach der Zahl der Anwohner: Wer die meisten Bewohner hat, bleibt unverändert. Das trifft im Fall der Hauptstraße auf die Heldrunger zu.

„Als auf der Sitzung des Ortschaftsrates Anfang November die Umbenennung beschlossen werden sollte, waren auch mehrere Bürger da und stellten weitere mögliche Straßennamen in den Raum“, berichtet Ratsmitglied Kevin Stratmann gestern auf Nachfrage. Um diese Vorschläge nicht nicht zu übergehen und womöglich einer befürchteten Umbenennung in ein paar Jahren zu entgehen, hätten sich die vier Ortschaftsräte zusammen mit Ortschaftsbürgermeister zu einer Bürgerbefragung entschlossen. Eine Woche lang sind sie dafür mit Stimmzetteln im Ort von Tür zu Tür gelaufen und haben die Bewohner befragt. Auf dem Zettel stehen neben der Hemlebener Hauptstraße außerdem die Große Gasse (als Gegenstück zur Kleinen Gasse in Hemleben) sowie die Boltestraße (nach einem ehemaligen Pfarrer).

Am Sonntag endet die Befragung und gleich nach der Stimmenauszählung wollen die Ortschaftsräte den neuen Namen beschließen und als Empfehlung an den Stadtrat weiterreichen, der am Montagabend – ebenfalls in Hemleben – zusammenkommt und auf dessen Tagesordnung unter anderem der Beschluss der neuen Straßennamen steht.

Auch in den anderen Ortsteilen haben die Ortschaftsräte über die Umbenennung von Straßen Beschlüsse gefasst. So soll die Hauptstraße in Gorsleben künftig Gorslebener Hauptstraße heißen und die Schulstraße fortan die Krumme Gasse sein. Aus der Hauptstraße in Hauteroda soll laut Beschlussempfehlung des Ortschaftsrates die Hauterodaer Hauptstraße werden. Haupt-, Bahnhof- und Schulstraße in Bretleben sollen künftig Bretlebener Hauptstraße, Am Bahndamm und Alte Schulstraße heißen. Die Heldrunger in der Kirchstraße sollen nach der Umbenennung in der St. Wigberti-Straße wohnen und das Gewerbegebiet in der Straße An der Schmücke in „Thüringer Pforte“ umbenannt werden. Die Oldislebener haben sich derweil für Alte Heldrunger Straße und Sachsenburger Hauptstraße anstelle der bisherigen Namen Heldrunger Straße beziehungsweise Hauptstraße im Ortsteil Sachsenburg entschieden.

Dass der Stadtrat, der das letzte Wort über die Umbenennungen hat, den Vorschlägen aus den Ortschaften folgt, dürfte eine reine Formsache sein. Was sollten die Stadtratsmitglieder auch dagegen haben.

In Kraft treten sollen die neuen Straßennamen allerdings erst im Zuge der Änderung der Postleitzahlen – und wenn in der Thüringer Landesregierung über die beschlossene Namensänderung der Stadt entschieden wurde.