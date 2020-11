An der Schmücke: Stillstand beim „Bienchen“

Seit drei Jahren liegt das Kindergartengebäude in Heldrungen verwaist. Die Verhandlungen zwischen der Stadt An der Schmücke und der Arbeiterwohlfahrt als Betreiber der Einrichtung sind wieder ins Stocken geraten.

Heldrungen. Bürgermeister Häßler kündigt Beratung über weiteres Vorgehen in nichtöffentlicher Ratssitzung an. Awo zeigt sich erstaunt.

Im anhaltenden Streit zwischen der Stadt An der Schmücke und der Arbeiterwohlfahrt (Awo) um den Ersatzneubau für den nässegeschädigten Awo-Kindergarten „Bienchen“ in Heldrungen gibt es nach Angaben aus der Stadt keine Bewegung.

„Am 1. Dezember werden wir in einer nicht öffentlichen Stadtratssitzung das weitere Vorgehen beraten, dazu haben wir einen Vertreter unserer Anwaltskanzlei eingeladen“, kündigt Bürgermeister Holger Häßler (pl) an. Die Arbeiterwohlfahrt sei aufgefordert, bis dahin ein neues Finanzierungskonzept vorzulegen. „Seit September werden wir hingehalten“, beklagt der Bürgermeister, „immer wieder bekommen wir zu hören, dass ‘zeitnah’ ein Angebot vorgelegt werde. Meine Geduld ist langsam erschöpft“.

Die Stadt An der Schmücke sieht die Arbeiterwohlfahrt zum Ersatzneubau verpflichtet. Die Awo, so Häßler, sehe das anders.

Seit 1994 ist die Arbeiterwohlfahrt Träger des Kindereinrichtung in Heldrungen. 2004 baute sie für 890.000 Euro (die Hälfte davon stammte aus Landesmitteln) das Haus in der Thomas-Müntzer-Straße als Ersatz für die in die Jahre gekommene Kinderkrippe und Kindergarten in der Bahnhofstraße. Die Stadt Heldrungen übernahm zwei Bürgschaften. Nach nur fünf Monaten war das Bauwerk fertig.

Nun kampieren die „Bienchen“ schon drei Jahre in der notdürftig hergerichteten ehemaligen Schule, müssen mit vielen Treppen und einem betonierten Schulhof als Außengelände zurechtkommen. Ein unabhängiges Gutachten bestätigte im Sommer in Awo-Angaben, dass das Kindergartengebäude nicht zu retten ist und machte damit letzte Hoffnungen der Stadtratsmitglieder auf die günstigere Lösungsvariante zunichte, dass sich das Haus mit ein wenig baulichem Aufwand doch noch sanieren und weiternutzen ließe.

Kurz nach dem Auszug der „Bienchen“ hatte die Awo in Heldrungen nach einem neuen Standort Ausschau gehalten und sich dann doch wieder für den alten Platz entschieden. Erste Kostenkalkulationen gingen von insgesamt 3,3 Millionen Euro aus.

Laut ihrem Finanzierungskonzept begibt sich die Awo komplett in Vorleistung und holt sich die Auslagen über die Betriebskosten von der Stadt zurück. Für die Stadt würden dadurch statt der bislang 30.000 Euro jährlich künftig 170.000 Euro fällig. Aus Sicht Häßlers für die Stadt nicht annehmbar: Es sei „nicht ersichtlich, warum die Stadt die kompletten Kosten für Abbruch, Neubau, Grundstückserwerb und verbliebene Schuldsummen über die Miete tragen soll“, sagt er. Ein solcher Vorschlag würde nicht nur die Finanzlage der Stadt weiter verschärfen, sondern zu einem erheblichen Anstieg der Elternbeiträge führen. Die Stadt habe schon Entgegengekommen gezeigt und sei von 90 auf 75 Plätze zurückgegangen.

In Erfurt zeigt sich die Arbeiterwohlfahrt auf Nachfrage verwundert. „Wir sind erstaunt über die Aussage des Bürgermeisters. Die Vertreter von Arbeiterwohlfahrt und Stadt, beziehungsweise die Anwälte, sind gut miteinander im Gespräch und der Bürgermeister ist darüber auch informiert. Wir wollen diese Gespräche weiter miteinander führen und im Sinne einer tragfähigen gemeinsamen Lösung zum Abschluss bringen“, ließ Awo-Sprecher Dirk Gersdorf wissen.