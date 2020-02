Anlässlich des Gesundheitstages in der Therme Bad Frankenhausen werden stets Schnupperkurse angeboten.

Bad Frankenhausen. Der Tag der Gesundheit in der Kyffhäuser-Therme findet am 12. März statt.

Anmeldung für Schnupperkurse

In der Kyffhäuser-Therme findet am Donnerstag, dem 12. März, der Tag der Gesundheit von 10 bis 16 Uhr statt. Regionale Partner wie die AOK PLUS, Kyffhäuserobst Sabine Pusch, der Imkerverein Bad Frankenhausen, Optik Mohr, das Reha-Zentrum Bad Frankenhausen, die KMG Manniske Klinik, das Sanitätshaus Zimmer und die Tagespflege „Thüringer Pforte“ aus Heldrungen präsentieren sich im Foyer der Kyffhäuser-Therme. Die Stände bieten unter anderem Gesundheitschecks, Präventionsberatung und Verköstigungen.

Das Team des Kurmittelhauses in der Therme lädt zu Schnuppermassagen und Schnupperkursen ein bei denen Sie Körper und Geist trainieren können. Probieren Sie Autogenes Training (10 und 15 Uhr), Progressive Muskelrelaxation (13 Uhr) oder Nordic Walking (14 Uhr). Passend zum Gesundheitstag sorgen die Teams der Saunabar und der Cafeteria in der Badelandschaft für das leibliche Wohl. Salate und andere Leckereien runden das Angebot des Tags der Gesundheit in der Kyffhäuser-Therme ab.

Um Anmeldung zu den Schnupperkursen wird gebeten unter der Telefonnummer 034671/5123 oder per E-Mail unter kur@bad-frankenhausen.de