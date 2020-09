Ansturm nach Ende des Lockdowns

Bad Frankenhausen. Näh- und Handarbeitszentrum Bad Frankenhausen erlebt Auf und Ab in der Krise – und feiert 30. Geburtstag.

„Das letzte halbe Jahr war brutal – ein Auf und Ab. Oder besser: Ab und Auf“, blickt Thomas Bauer zurück. Die Verunsicherung durch den Corona-Lockdown im Frühjahr traf auch den Inhaber des Näh- und Handarbeitszentrums Bauer in Bad Frankenhausen. Doch dann, als das Geschäft Ende Mai wieder öffnen durfte, gab es riesige Schlangen. „Die Leute haben uns an einem Tag den Laden leergekauft“, so Bauer. Grund: Stoffe, Gummibänder und Nähmaschinen waren begehrt – zum Selberfertigen von Mund-Nase-Schutzmasken.