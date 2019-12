Antrag auf Bürgerbegehren zum Schulneubau abgelehnt

Den Antrag von Heike Schwarzbach aus Rottleben auf Zulassung eines Bürgerbegehrens zum Schulneubau hat Bürgermeister Knut Hoffmann (CDU) abgelehnt, wie er auf Nachfrage sagte. Gegen die Entscheidung könne innerhalb eines Monats Klage beim Verwaltungsgericht eingelegt werden. Hoffmann habe die vierwöchige Frist – um eine Entscheidung zu fällen – eingehalten.

In dem Antrag auf Bürgerbegehren sollten die Einwohner der Gemeinde Kyffhäuserland über folgende Frage entscheiden: „Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderates vom 23. September 2019 aufgehoben und für den geplanten Schulneubau im Ortsteil Rottleben ein Grundstück zur Verfügung gestellt wird?“ Der Gemeinderat hatte sich mehrheitlich dazu entschieden, ein Grundstück im Ortsteil Bendeleben zur Verfügung zu stellen. In der Sitzung wurde ein Antrag der Fraktion Freie Wähler Kyffhäuserland / SPD / WIR (steht für Wandel in Rottleben) zu einer Bürgerbefragung zum Standort des Grundschulneubaus vom Gremium mehrheitlich abgelehnt.

Hoffman begründet die Ablehnung des Antrages, „weil die Entscheidung zum Schulneubau nicht den eigenen kommunalen Wirkungskreis betrifft, wie beispielsweise Kindergarten oder Feuerwehr, sondern den Kreis als Schulträger, er ist der Bauherr, der Kreistag entscheidet über die Schulnetzplanung. Zudem ist der Gemeinderatsbeschluss nur eine Empfehlung an den Kreistag, er hat keine bindende Wirkung“. Der Kreistag hatte sich in seiner Sitzung am 4. Dezember für Bendeleben als Standort für den Neubau entschieden.

Zum Antrag des Bürgerbegehrens gibt es eine Begründung, die Bestandteil des Antrages ist. „Da gibt es inhaltliche Fehler“, schilderte der Bürgermeister. Falsch sei beispielsweise, dass im Gemeinderatsbeschluss „festgelegt wurde, dass der Schulneubau in Bendeleben erfolgen soll“. Es sei keine Festlegung, sondern eine Empfehlung. Am Standort Bendeleben würden erhebliche Abrisskosten entstehen. Hoffmann argumentiert, dass dies auch in Rottleben der Fall sei. In der Antragsbegründung werden auch zahlreiche verschiedene Angebote für die Schüler der Grundschule im Umfeld genannt. Derartige, so Hoffmann, gebe es am anderen Standort auch. Die Antragseinreicherin sieht die direkte Nähe der Grundschule in Bendeleben am Kindergarten als nicht unbedingt förderlich an. Hier, so die Gegenargumentation, gebe es in anderen Kommunen durchaus positive Beispiele.