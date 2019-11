Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Antrag auf Bürgerbegehren zum Schulneubau in Kyffhäuserland

Kyffhäuserland. Heike Schwarzbach aus dem Ortsteil Rottleben der Gemeinde Kyffhäuserland hat bei der Kommunalverwaltung einen Antrag auf Zulassung eines Bürgerbegehrens zum geplanten Schulneubau gestellt. Das Schreiben ging am Dienstag ein. Die Bürger sollen entscheiden, ob der Beschluss des Gemeinderates vom 23. September 2019, wo sich der Rat mehrheitlich für Bendeleben als Standort für den Neubau der Kyffhäuserland-Grundschule ausgesprochen hatte, aufgehoben werden – und für den Neubau ein Grundstück in Rottleben zur Verfügung gestellt werden soll.

Für den Standort Rottleben hatte es bereits eine Aktion gegeben, in Kyffhäuserland kamen 756 Unterschriften zusammen. Der Antrag der Ratsfraktion Freie Wähler / SPD / WIR, dass es eine Bürgerbefragung zum Standort des Grundschulneubaus geben soll, hatte der Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt.

Der Gemeinderatsbeschluss zum Neubaustandort Bendeleben ist eine Empfehlung an den Kreistag. Der Kreis ist Schulträger und Bauherr. Er hat das letzte Wort. Der Bildungsausschuss hat sich bereits mit dem Thema Schulneubau Kyffhäuserland beschäftigt, in der nächsten Sitzung gibt es Vor-Ort-Termine, der Kreisausschuss tagt am 20. November, der Kreistag am 4. Dezember.

Die Gemeindeverwaltung hat vier Wochen Zeit, die Zulassung des Bürgerbegehrens, also Entscheidung durch die Bürger, zu prüfen.