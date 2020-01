Apotheker spenden erneut an die Tafel

Alle Jahre wieder im Januar kommen Susanne Ullrich, Hanno Richter und Antje Kullmann-Weber zur Tafel in Roßleben, um gemeinsam eine Spende zu übergeben. Das Geld stammt aus der Kalenderaktion der Apotheken in Wiehe und Roßleben.

Roßleben. 3000 Kalender verteilten die drei Apotheken in der Vorweihnachtszeit an ihre Kunden.

Die Lebensmittelausgabe der Tafel am Bahnhof konnte sich jüngst wieder über eine Spende freuen. Zum wiederholten Male überreichten die Apotheken aus Wiehe und Roßleben den Mitarbeitern und Ehrenamtlichen der Tafelausgabe die Erlöse aus ihrem Kalenderverkauf. Das Geld wird zur Deckung laufender Kosten verwendet.

„Seit rund zehn Jahren unterstützen uns die Inhaber der drei Apotheken bereits. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir solche stete Hilfe bekommen. Die 460 Euro werden wir für notwendige Hygiene-Maßnahmen und Reparaturen an unserem Tafelfahrzeug verwenden“, sagt Karin Franke, die Regionalleiterin vom Tafel-Trägerverein Talisa. Susanne Ullrich von der Unstrut-Apotheke, Antje Kullmann-Weber von der Apotheke zur Goldenen Aue und Hanno Richter von der Unstrut-Apotheke überbrachten die Spende gemeinsam an der Roßlebener Tafelausgabe.

Auch in diesem Jahr, so bekräftigt Karin Franke, sei sie bemüht, die Netzwerkarbeit unter den Vereinen in der Region weiter voranzutreiben. „Mit der Lebenshilfe und der Thinka in Artern konnten wir ja schon viele gemeinsame Projekte auf die Beine stellen. Wir betreuen oftmals das selbe Klientel. Da macht es ganz einfach Sinn, die Kräfte zu bündeln“, betont Franke. Sie hoffe, dass auch andere Vereine in der Region noch offener für Kooperationen untereinander werden. Ein breites Netzwerk helfe auch immer den hilfebedürftigen Menschen. Und um diese gehe es schließlich in erster Linie. Unterdessen sucht die Tafel in Artern weiter neue Räumlichkeiten, weil in den derzeitigen die Wände feucht sind.

Karin Franke richtet auch einen Dank an die Kunden der drei Apotheken, dass sei die Kalender gekauft und damit Geld an die Tafel gespendet haben. In diesem Zuge lädt Franke auch alle Interessierten dazu ein, sich die Arbeit der Tafel vor Ort in Roßleben, Artern oder Bad Frankenhausen einmal anzusehen und gern auch mitzuhelfen.

Wer Interesse an einem Schnuppertag bei der Tafel hat, kann sich bei Karin Franke telefonisch unter 03466/322592 oder per E-Mail unter talisa-artern@t-online.de melden.