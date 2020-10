Artern: Drei Entscheide über Fördermittelanträge

Einige Projekte, für die es Fördermittel geben könnte, beschäftigen den Arterner Stadtrat auf seiner Sitzung am Montag, 2. November, ab 19 Uhr im Voigtstedter Gemeindesaal. Die Stadtratsmitglieder werden diskutieren über eine Beteiligung der Stadt am Projektaufruf des Bundes 2020 zur „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Hier geht es um die Frage, ob Fördermittel für die Umgestaltung des Salineareals beantragt werden sollen. Außerdem soll entschieden werden, ob Fördermittel für den angedachten Radweg zwischen Artern und Voigtstedt sowie für eine neue Buswendeschleife am Königstuhl beantragt werden. Außerdem soll endlich die Novelle der Baumschutzsatzung nach sehr langer Diskussion in den verschiedenen Gremien beschlossen werden.