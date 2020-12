Die Salinestadt darf sich künftig auch Naturstadt nennen. Sie zählt nämlich zu den 40 Preisträgern, die im Rahmen des Bundeswettbewerbes „Naturstadt – Kommunen schaffen Vielfalt“ ausgezeichnet wurden. Nun stehen für die kommenden zwei Jahre 25.000 Euro für die Umsetzung von Artenschutzinitiativen innerhalb der Stadt zur freien Verfügung.

Eigentlich sollte am 25. November die Preisverleihung in Berlin stattfinden, die aber coronabedingt abgesagt wurde. Aus diesem Grund gab es per Video ein Grußwort von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und die Laudatio von Robert Spreter, Geschäftsführer von „Kommunen für biologische Vielfalt“. Die Salinestadt hatte sich mit dem Projekt „Artern – Wir lassen es brummen“ beworben, das von Bauhofleiterin Christine Wehling und Gaby Schmidt von der Initiative Thinka erarbeitet wurde.

Die Jury haben Wehling und Schmidt mit einem ganzen Bündel toller Ideen überzeugen können. „Wir haben einige Ideen eingebracht, die aber bestimmt im Prozess noch angepasst oder sogar durch neue Einflüsse verbessert werden“, sagte Gaby Schmidt während der Präsentation im Arterner Rathaussaal am Mittwochvormittag.

Das zentrale Objekt soll die Industriebrachfläche zwischen dem Salinestadion und dem Salinegebäude sein, auf dem einst eine kommunale Kindertagesstätte stand. Hier solle eine grüne Lunge für die Stadt entstehen. „Wir müssen hier natürlich noch beräumen und die Fläche im Anschluss herrichten für die Förderung der Artenvielfalt“, sagte Christine Wehling. Außerdem sollen bereits vorhandene Blühwiesen, etwa am Mühlgraben oder im Natur- und Kräutergarten erhalten und verbessert werden. Auch soll der Sumpf nahe des Kräutergartens ertüchtigt und zu einem Feuchtbiotop umgestaltet werden. Auch sollen in vorhandenen Hochbeeten in der Stadt künftig insektenfreundliche Stauden gepflanzt werden.

„Wir hoffen, dass sich nun viele Vereine, Schulen, Kindergärten und weitere Initiativen an der Umsetzung unserer Ideen beteiligen und gern weitere Ideen einbringen“, betonte Gaby Schmidt. „Wir hoffen dabei auf die Unterstützung der Einwohner und Verständnis dafür, wenn nicht immer alles wie bei einem englischen Rasen gemäht wird“, sagte Wehling. Die Verkehrssicherheit auf Straßen und Fußwegen auch in Sachen Laubberäumung stehe immer an erster Stelle, aber in manchen Ecken werde bewusst Laub liegengelassen, um Unterschlupfe für Tiere zu schaffen. „Es muss in die Köpfe, dass es nicht immer wie geleckt aussehen muss, wo es nicht notwendig ist“, so Wehling. Auch seien im Zuge dessen am Mühlgraben gefällte Weiden bewusst liegengeblieben.

Auch könne jeder mit kleinsten Maßnahmen zum Artenschutz beitragen, wie Gaby Schmidt sagte: „Man kann etwa im Balkonkasten statt Geranien insektenfreundliche Blumen pflanzen oder Insektentränken bauen.“