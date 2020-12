Auftritte gab es für das Schalmeienorchester Artern in diesem Jahr coronabedingt kaum. Aber die Vereinsleitung hat sich stets etwas ausgedacht, um die Mitglieder und Fans bei der Stange zu halten. Nach der Ostereisuchaktion gibt es nun eine Aktion für den Advent. Über einen Adventskalender kann man sich eine Bastelanleitung zusammenstellen.

„Wir haben lange überlegt, was wir machen können und haben unsere Idee schließlich innerhalb von 24 Stunden umgesetzt“, erklärt der musikalische Leiter Sebastian Weidauer. Seit 1. Dezember wird auf der Facebookseite des Schalmeienorchesters täglich ein Adventskalendertürchen geöffnet, hinter dem sich ein Teil einer Bauanleitung verbirgt. Klickt man auf den Link, öffnet sich eine PDF-Datei, die ausgedruckt werden und gesammelt werden kann. Alle 24 Teile zusammen ergeben ein Gesamtbild.

„Wir haben das Spiel natürlich vorrangig als Bastelaktion für Kinder ins Leben gerufen. Aber es kann sich gern auch die gesamte Familie daran beteiligen“, sagt Weidauer. Alle fleißigen Bastler können zusätzlich an einem Gewinnspiel teilnehmen. Dazu sind sie aufgerufen bis zum 26. Dezember 20 Uhr ein Foto von sich und dem fertigen Bild über den Messenger oder per E-Mail an info@schalmeienorchester-artern.de zu schicken.

„Die Auslosung nehmen wir dann schnell vor, sodass wir am 27. Dezember die Gewinner bekanntgeben können, für die es kleine Preise als nachträgliches Weihnachtsgeschenk gibt“, sagt der musikalische Leiter und betont: „Wir freuen uns natürlich neben vielen Einsendungen aus Artern auch über Teilnehmer außerhalb unserer Stadt und sind gespannt, wo unsere Adventsaktion Anklang findet.“

Alle 24 Bauteile werden bis zum Aktionsende auf der Facebookseite des Orchesters verfügbar sein, so dass man nicht jeden Tag zwingend einen Teil ausdrucken muss.

„Es ist schade, dass unser Jubiläumsmusikfest wegen Corona in diesem Jahr ausfallen musste: Wir hoffen, dass wir unseren Probe- und Spielbetrieb 2021 schnell wieder aufnehmen können und hoffen, dass alle gesund bleiben“, sagt Sebastian Weidauer.