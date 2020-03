Gastronom aus Bad Frankenhausen: „Auf der Intensivstation“

„Gesundheitlich fühle ich mich persönlich topfit. Aber was meine Unternehmen betrifft, so ist die Situation vergleichbar mit einem Patienten auf der Intensivstation“, sagt Gordon Keiling auf Nachfrage dieser Zeitung. Er ist Geschäftsführer vom Hotel und Restaurant „Thüringer Hof“, vom „Café P“ im Panorama-Museum in Bad Frankenhausen sowie dem Gasthaus „Zum Mühlgraben“ in Gräfentonna. Den Vergleich mit dem Patienten auf der Intensivstation beziehe er aber auf den gesamten Bereich der Gaststätten und Hotels im Land. „Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog“

„Das Problem ist, dass die Liquiditätsdecke derzeit so dünn ist wie ein Stück Papier. Bei manchen Unternehmen in unserer Branche noch dünner. Im Monat November gibt es einen Umsatzeinbruch in der Gastronomie, im Dezember sieht es dann durch Weihnachtsfeiern besser aus. Doch dann kommen Januar, Februar und März, die für die Gastronomen und Hotellerie schwere Monate sind“, schildert Gordon Keiling.

Kein Umsatz, aber weiterhin Kosten

Das bedeute, dass in dieser Zeit die Kosten höher sind als der Umsatz. Er wisse aus vielen Gesprächen mit Branchenkollegen, dass viele ihre Rücklage fast komplett aufgebraucht haben. Nun die Coronakrise, die Schließung von Gaststätten und Hotels, weil sie touristische Übernachtungen nicht mehr anbieten dürfen.

Aber es fallen weiterhin Kosten an. „Die liegen bei meinen drei Unternehmen insgesamt monatlich im hohen fünfstelligen Bereich. Es sind Lohnkosten, weil das Kurzarbeitergeld so schnell nicht greift, Krankenkassenbeiträge sind zu zahlen, Mieten, Fahrzeuge, Abschläge für Betriebskosten, Raten für Küchengeräte, Ver- und Entsorgung, um Beispiele zu nennen. Stundungen sind da nur zum Teil möglich.“

Gordon Keiling hat, wie er sagt, in den drei Unternehmen 80 Mitarbeiter. Natürlich habe er einen Antrag beim Land auf finanzielle Unterstützung für Unternehmen in der Coronakrise gestellt. Da rechne er mit 30.000 Euro. „Ich bis sehr froh, dass es diese Hilfe gibt. Aber sie ist ein Drittel der derzeitigen Fixkosten im Monat. Ich habe die Verantwortung für die vielen Mitarbeiter. Als ich Gespräche führte, es um das Thema Kurzarbeit ging, hat mancher mit Tränen in den Augen vor mir gesessen. 60 oder 67 Prozent vom Lohn, da weiß mancher nicht, wie er die nächsten Monate auskommen, das Leben bestreiten kann.“

Weitere schnelle finanzielle Hilfe vom Staat nötig

Wie geht es weiter? Diese Fragen würden sich nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Gastronomen und Hoteliers stellen. „Ich hoffe nicht nur, ich verlange vom Staat, da denke ich im Namen vieler unserer Branche zu sprechen, dass es eine weitere finanzielle Unterstützung gibt, sonst wird es eine Welle an Insolvenzen geben. Die wiederum auch Auswirkungen für andere Firmen haben. Das ist wie eine Lawine, die nicht aufzuhalten ist. Natürlich fragt sich auch mancher, ob er in der jetzigen Situation und mit Blick auf die nächsten Monate einen Kredit aufnehmen soll. Doch da entsteht ein Schuldenberg, wo man vielleicht zehn Jahre braucht, um ihn abzutragen“, schildert der Geschäftsführer sehr nachdenklich.

Besorgt blickt er auf Thüringen und besonders die Kyffhäuserregion. „Hier wurde in den vergangenen Jahren viel auf den Weg gebracht, um sie touristisch zu entwickeln, auch mit Unterstützung von Fördermitteln. Das könnte, wenn es keine schnellstmögliche weitere finanzielle Hilfe gibt, um eben nicht in die Insolvenz zu geraten, einen Zusammenbruch geben.“

Gordon Keiling bezeichnet sich selbst als „Sonnenschein, als Optimist“. Und da sei natürlich die Hoffnung, dass es im April eine Lockerung der Verfügungen gibt, sich die Lage langsam wieder halbwegs normalisiert, wieder Leben auf den Straßen und in den Geschäften ist. Es sei eine Hoffnung. In den vergangenen Tagen und Wochen habe er mit Partnern und Lieferanten gesprochen, um Lösungen zu finden.

Bauarbeiten nicht in dem Umfang wie einst geplant

Im Hotel „Thüringer Hof“ habe man derzeit sechs bis sieben Geschäftsreisende, das sei erlaubt. Im Einsatz seien vier Mitarbeiter, einschließlich dem Chef. Das Restaurant hat um die 200 Plätze. Am Haus stehen Gerüste, es gibt Arbeiten am Dach und an der Fassade. „Die werde aber nicht in dem Umfang wie geplant durchgeführt, weil ich nicht weiß, wie ich die Handwerker bezahlen soll. Die vorgesehenen Arbeiten am Dach des Nachbarhauses, in dem sich die Tourismus-Information der Stadt befindet, wird es vorerst nicht geben.“

Wegen geplanter umfangreicher Arbeiten im „Café P“ sowie in anderen Bereichen des Panorama-Museums ist die Einrichtung seit geraumer Zeit und wegen des Coronavirus bis 19. April geschlossen.

Das Gasthaus „Zum Mühlgraben“ in Gräfentonna hat laut Geschäftsführer etwa 400 Plätze, es ist seit der entsprechenden Anordnung wegen Corona geschlossen. Das Haus wirbt für sich mit dem „größten täglichen All-you-can-eat-Buffet in Thüringen“, wöchentlich habe man etwa 2000 Gäste.

Schlimme Verluste für viele Gastronomen

Mit mehreren Hunderttausend Euro Verlust rechnet Bernd Jahn, Betreiber vom Freizeitpark Possen in diesem Jahr „Seit mehr als einer Woche haben wir null Einnahmen“, schildert er die Misere, die auch für die meisten anderen Gastronomie- und Tourismusunternehmen im Kyffhäuserkreis gelte.

Das kann Ina Seichter, Geschäftsführerin vom Ferienpark Feuerkuppe in Straußberg bestätigen. Etwa 12.000 Übernachtungen fielen allein nach jetzigem Stand für die bereits laufende Saison weg. Sie geht aber davon aus, dass es noch weitere Absagen gibt und für die Sommerferien nicht mehr viel gebucht wird. Noch bis 19. April sei die Einrichtung auf behördliche Anweisung geschlossen, für 45 Mitarbeiter hat die Chefin Kurzarbeitergeld beantragt. Immerhin gehen Bauarbeiten auf dem Gelände weiter. Die Geschäftsführerin versucht mit ein paar verbliebenen Angestellten nun finanzielle Unterstützung vom Staat zu beschaffen. „Alle Hilfsprogramme die angekündigt sind oder laufen, nützen uns nichts. Als durch einen Verein betriebenes Unternehmen sind wir von den Soforthilfen bislang ausgeschlossen“, stellt sie klar.

Bisher noch nie dagewesene Situation

„Das ist eine schlimme Situation, wie wir sie bisher alle noch nicht erlebt haben und es ist nicht abzusehen, wann sie endet“, sagt Bernd Jahn. Trotzdem hält der Kreisvorsitzende vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) nicht davon, einfach den Kopf in den Sand zu stecken. „Wichtig ist, dass die Politik nach den berechtigten Einschränkungen nun ebenso klug entscheidet, wie deren Folgen für die Wirtschaft aufgefangen werden können.“ Das sei auch wichtig, um das Vertrauen der Menschen in ihre Regierung nicht zu untergraben. Anderenfalls drohe Chaos.