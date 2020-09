Aufräumen in der Stadt Artern

Artern. Anlässlich des World Cleanup Day gibt es an diesem Samstag auch drei Aktionen in der Salinestadt und der Ortschaft Voigtstedt.

Auch in der Stadt Artern finden an diesem Samstag Aktionen zum „World Cleanup Day“ statt. Der Ortschaftsrat Voigtstedt und die Fraktion Sport sind in der Ortschaft Voigtstedt unterwegs, die Fraktion PuB unter Leitung von Kevin-Hartwig Schirmer am Bahndamm von der Hopfendarre Richtung Voigtstedt und die Linksfraktion unter Leitung von Petra Buffi auf dem Weg von der Wetterstation Richtung Voigtstedt bis zur Feldweg-Kreuzung am Silo. Alle Aktionen sollen zwischen 9 und 12 Uhr durchgeführt werden.