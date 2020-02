Im Stadtpark in Bad Frankenhausen begann das Aufräumen nach dem Sturm.

Bad Frankenhausen. Nach Sabine mussten Baumtrümmer von einem Spielplatz in Bad Frankenhausen geborgen werden.

Aufräumen nach „Sabine“ in Bad Frankenhausen

Im Stadtpark in Bad Frankenhausen begann das Aufräumen nach dem Sturm. Am Spielplatz hatte „Sabine“ auf einem Hang eine große Akazie gefällt, die noch ein paar kleinere Bäume mitriss. Mit dem Bagger holten die Mitarbeiter der Frankenhäuser Stadtwerke am Mittwoch den Baum zwischen den anderen Bäumen hervor, zerlegten ihn und schredderten die Kleinteile.