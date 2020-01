Bad Frankenhausen erinnert an die Schlacht 1525

Im Jahr 2025 wird es anlässlich des 500. Jahrestages des Deutschen Bauernkrieges eine Landesausstellung in Thüringen geben. Zentrum der Schau ist Mühlhausen. „Bad Frankenhausen wird ein Außenstandort, dabei steht die Schlacht bei Frankenhausen im Mittelpunkt.“ Das sagte Ulrich Hahnemann, Leiter des Regionalmuseums Bad Frankenhausen, auf Nachfrage. Dass die Stadt mit Blick auf das Jubiläum und die Landesausstellung eine wichtige Rolle mitspielt, danach sah es im Sommer vergangenen Jahres nicht aus.

Im Regionalmuseum Bad Frankenhausen gibt es das Zinnfiguren-Diorama „Bauernschlacht am 15. Mai 1525“. Es ist zwei mal vier Meter groß. Foto: Ingolf Gläser

Die damalige Nachricht, „Mühlhausen wird Hauptort der Landesausstellung“, empfanden Stadt und Regionalmuseum als verbalen Schlag in die Magengrube. Von einer Zusammenarbeit mit dem Panorama-Museum, es zeigt das Monumentalgemälde „Frühbürgerliche Revolution in Deutschland“, war zwar die Rede, jedoch nicht von der Stadt Bad Frankenhausen. Einige Jahre zuvor habe das noch anders geklungen.

Die neue Situation brachten Kurstadt-Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) und den Museumsleiter auf die Barrikaden. Es habe Gespräche gegeben, auch mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Bei Gesprächen mit der Landesregierung sei die Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke (Linke) Vermittlerin gewesen, betonte Hahnemann.

Es habe letztlich die für Bad Frankenhausen wichtige Entscheidung gegeben, dass die Darstellung der Ereignisse um die „Schlacht bei Frankenhausen 1525“ und die regionale Geschichte in Bad Frankenhausen gezeigt wird. Mühlhausen beschränke sich bei diesem Thema auf das minimal Notwendige in seiner Ausstellung. Die Absprachen seien mündlich erfolgt. Von Ramelow habe es zudem die Aussage gegeben, wenn er 2025 noch Ministerpräsident sei, würde er die Landesausstellung im Regionalmuseum (Schloss) Bad Frankenhausen eröffnen.

„Wir sprechen uns mit den Mühlhäuser Museen ab, wer wo Leihgaben von Dritten haben will. Mit Blick auf 2025 wird es im Regionalmuseum eine Sonderausstellung geben, darüber hinaus gibt es die Idee von einer Freiluftveranstaltung, ähnlich der Schlossfestspiele in Sondershausen und der 1931 in Frankenhausen durchgeführten ,Thomas-Müntzer-Festspiele’ im Stadtpark. Zudem besteht die Ideen, Szenen der Schlacht von einst in der Stadt sowie, wenn das möglich ist, auf dem Schlachtberg nachzustellen“, schildert der Museumsleiter.

Es sind noch fünf Jahre bis 2025. „Die Zeit vergeht schnell. Bis Ende 2022 will das Land ein tragfähiges Konzept von Bad Frankenhausen haben, um dann inhaltlich über die Thüringer Tourismus GmbH die Landesausstellung aus Anlass des 500. Jahrestages des Deutschen Bauernkrieges zu bewerben“, betont Ulrich Hahnemann.

Ende März 1525 brachen in Frankenhausen erste Unruhen aus, Bürger erhoben sich gegen die Stadtherren. Allen voran Salzarbeiter und Pfänner (Salinebesitzer). Die Zahl der Aufständischen wuchs. Anfang Mai gab es eine Schlacht an der Stadtmauer, dem heutigen Bereich des Wallgrabens. Die entscheidende Schlacht fand am 15. Mai 1525 auf dem Berg statt. Die Aufständischen wurden durch das Landsknechteheer der Fürsten, das besser ausgerüstet und kampferfahrener war, vollständig besiegt. Thomas Müntzer wurde gefangen genommen, in die Festung Heldrungen gebracht und am 27. Mai in Mühlhausen enthauptet.