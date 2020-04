Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Frankenhausen sagt Fliederfest ab

Wegen des Coronavirus sagt die Stadt Bad Frankenhausen ihr großes Frühlingsevent ab – das 28. Fliederfest am zweiten Mai-Wochenende. Das teilte Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) mit. „Derzeit ist absehbar, dass in vier Wochen kein großes Volksfest mit mehreren tausend Menschen stattfinden kann, selbst bei einer Lockerung der Beschränkungen. Die Gesundheit gilt es auch in den kommenden Wochen zu schützen“, so der Bürgermeister.

Ob und in welchem Rahmen eine Krönung der Fliederkönigin und Fliederprinzessin stattfinden kann, sei noch unklar. Die Stadt werde mit dem Gewerbeverein nach einer Lösung suchen. „Wir hoffen auf das Verständnis unserer Bürger und die Einsicht der Akteure“.