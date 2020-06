Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Badespaß nun auch in Oldisleben

Das hochsommerliche Wetter am letzten Juni-Wochenende hat den Freibäder vor allem am Samstag reichlich Zulauf beschert. Als letztes Freibad in der Region empfängt nun auch Oldieleben Badegäste. Bereits vor der offiziellen Eröffnung tummelten sich am Samstagvormittag die ersten Badefreudigen im 22 Grad Celsius warmen Quellwasser des Oldislebener Freibades. Mit kühnem Sprung stürzten sich schließlich auch Ortschaftsbürgermeister Joachim Pötzschke (pl) zusammen mit René Jacob und Ingo Beier vom Freundeskreis Oldisleben ins Becken und damit war der Startschuss auch offiziell gefallen.

Bis zuletzt hatten die Freiwilligen des Freundeskreises und Schwimmmeister Sebastian Werner das Bad vorbereitet, das letzte Sonnensegel aufgehängt und die anderen noch einmal nachgespannt, einen Spritzschutz an der Badkasse angebracht sowie Schilder mit Corona-Abstandsregeln im ganzen Bad verteilt. Seit April lief das Wasser ins Becken. Weil die Quelle leicht schwächelt, fehlen noch immer etwa zwanzig Zentimeter. Die Schwimmer stört das nicht, nur der Spaß auf der Wasserrutsche bleibt aus diesem Grund die ersten Tage noch verwehrt.

400 Leute dürfen sich gleichzeitig im Freibad aufhalten, so schreibt es das Hygienekonzept vor, das vergangene Woche grünes Licht erhielt. Damit sind die Verantwortlichen – Betreiber des Freibades ist die Stadt An der Schmücke, die vom Freundeskreis Oldisleben unterstützt wird – nicht unzufrieden: „400 Badegäste müssen erst mal gleichzeitig kommen“, sieht René Jacob mit Blick auf die Badauslastung der letzten Jahre bei dieser Zahl sogar noch Luft nach oben. Der Schwimmmeister hat streng auf die Einhaltung der Corona-Regeln zu achten, sowohl im Wasser, als auch auf der weitläufigen Liegewiese.

Nun hoffen alle natürlich auf einen ordentlichen Sommer mit Badewetter. Da Reisebeschränkungen und ausgebuchte Urlaubsziele viele Familien in diesem Jahr auf ihre Urlaubsreise verzichten und ihre Ferien in der Heimat verbringen lassen, könnten die Freibäder eine ansprechende Alternative sein.