Bäume gefällt vor dem Frankenhäuser Schloss

An diesen Anblick werden sich die Frankenhäuser wohl erst gewöhnen müssen: Vor dem Schloss in Bad Frankenhausen wurden nach den zurückliegenden, stürmischen Tagen zwei große Bäume entfernt und lassen das Gebäude, in dem sich das Regionalmuseum befindet, auf einmal deutlich größer erscheinen. Die Bäume mussten gefällt werden, weil ihr Holz sichtlich stark angegriffen war und sie bereits eine Gefahr für die Sicherheit darstellten.