Günter Arndt führt Kontroll- und Wartungsarbeiten an der Schrankenanlage der Bahn in Sachsenburg aus.

Bahnschranken-Check in Sachsenburg

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bahnschranken-Check in Sachsenburg

Günter Arndt, Bahntechniker bei der DB Netz AG, nahm in diesen Tagen bei einer routinemäßigen Überprüfung die Schrankenanlage bei Sachsenburg unter die Lupe. Den Motor der Schranke überprüfte er unter anderem auf austretendes Hydrauliköl oder Korrosion an den Anschlüssen, ehe das Schrankenelektronikhäuschen an die Reihe kam.

Die Überprüfung wird im Schnitt zwei Mal im Jahr gemacht. Auch Stellwerkseinrichtungen, Signale und Weichen überprüft der Bahntechniker in regelmäßigen Abständen. Das Einsatzgebiet des Heldrungers erstreckt sich von Sangerhausen und Berga-Kelbra bis nach Leubingen.