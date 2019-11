Kurstadt knüpft an die Brautradition an. Älteste Brauordnung aus dem Jahr 1588. Perspektivisch vielleicht Schaubrauerei geplant.

Bald gibt es das Frankenhäuser Sole-Pils

Bad Frankenhausen. Das Sole-Heilbad Bad Frankenhausen knüpft an die Brautradition in der Stadt an. „Es wird wieder ein regionales Bier geben, ein Pils, dafür wird die zertifizierte Sole der Kyffhäuser-Quelle verwendet“, verkündete Bürgermeister Matthias Strejc (SPD). Die älteste Brauordnung der Stadt Frankenhausen stamme aus dem Jahr 1588. Bis in die 1920er Jahre wurde in verschiedenen Brauereien im Stadtgebiet regionales Bier gebraut. Nun das neue Produkt.

„Dieser Brauprozess in Verbindung mit dem natürlichen Heilmittel Sole ist etwas ganz Besonderes“, betont er. Der Name: „Frankenhäuser Sole-Pils“. Es sei salzig, goldgelb, hopfig herb, frisch und unfiltriert. Gebraut werde es von Hand im Erfurter Zughafen. Das Bier werde nur in 0,3-Liter-Flaschen angeboten. Ab 26. November soll es in der Tourist-Information und im Herkulesmarkt der Stadt im Angebot sein, ebenso in der Sauna-Bar der Therme. Derzeit stehen noch Antworten von regionalen Gastronomen aus, sagte Strejc. Auf dem Weihnachtsmarkt der Stadt werde das Bier am Stand der Kur- und Tourismus GmbH zu haben sein.

Genau vor einem Jahr sagte Strejc, der eigentlich kein Biertrinker ist, auf TA-Nachfrage, dass er mit einem Hobby-Brauer auf der Brau-Beviale in Nürnberg war. Einer Investitionsgütermesse für die Getränkeindustrie. Der Grund: Beim Deutschen Bädertag in Bad Salzuflen gab es als Werbung im Jubiläumsjahr ein Bier, hergestellt aus dem Wasser der Sole. So kam die Idee von einer Schaubrauerei in Bad Frankenhausen und dem Frankenhäuser Bier. Es werde sich zeigen, wie das Bier angenommen wird, perspektivisch könnte dann die Schaubrauerei entstehen.