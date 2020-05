Eine Impression der "World of Lights" in der Barbarossahöhle aus dem Jahr 2019.

Barbarossahöhle in bunten Farben

Seit heute ist die Barbarossahöhle wieder für Führungen geöffnet. Die maximale Teilnehmerzahl pro Führung derzeit auf 20 Personen begrenzt und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Führung Pflicht. Die Führungen beginnen jeweils zur vollen Stunde, bei Bedarf auch halbstündlich. Der Höhlen-Imbiss mit Biergarten ist auch wieder geöffnet.

Die spektakuläre Illumination „World of Lights“ startet am 21. Mai und wird bis einschließlich 14. Juni faszinierende Lichtblicke für die Gäste bereithalten. Der Einlass erfolgt kontinuierlich in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17 Uhr. Zuvor sind reguläre Führungen von 10 Uhr bis 14 Uhr möglich. Die Regelung gilt mit Ausnahme des 25. und 26. Mai bis einschließlich 14. Juni.