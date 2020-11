Baumsterben: Nach Fichte nun auch Buche und Eiche

Das Forstamt Sondershausen plant einen größeren Eingriff in einen alten Eichenbestand bei Oldisleben. Die Eichen weisen zum Teil starke Schädigungen auf. Forstamtsleiter Uli Klüßendorf, Revierleiter Matthias Schenke und Waldwirtschaftsstudent Christian Hecht von der Fachhochschule Erfurt erläuterten vor Oldislebenern die Maßnahme, die in den nächsten Tagen beginnen soll.

Dürre Kronen, Käferbefall, Fäulnis – dem Wald bei Oldisleben geht es nicht gut. Erst vor einem Jahr hatte das Forstamt Sondershausen im Bereich Möllendorf bis Schützenhaus in großen Umfang Bäume entnehmen lassen. Vor allem kranke Buchen fielen der Säge zum Opfer, Waldliebhaber waren entsetzt.

Christian Hecht, Student der Waldwirtschaft im 7. Semester an der Fachhochschule Erfurt kam bei seiner Untersuchung des Eichenbestandes zu alarmierenden Ergebnissen. Foto: Kerstin Fischer / TA

Nun sollen wieder Bäume fallen. Diesmal in einem geschädigten Eichenbestand. Um einem neuerlichen Aufschrei vorzubeugen, hatte Forstamtsleiter Uli Klüßendorf zu einem Ortstermin eingeladen. „Es ist ein Angebot aus dem Frühjahr, um zu zeigen, warum wir das machen“, konnte Klüßendorf jetzt ein gutes Dutzend Naturfreunde begrüßen, die dem Forstamtsleiter sowie Revierleiter Matthias Schenke in den Wald folgten, um sich selbst ein Bild zu machen.

Was sie allerdings zu sehen und zu hören bekamen, war mit Sicherheit nichts Schönes. Dass die feuchtigkeitsliebende Fichte in der „trockensten Region Deutschlands“ keine Zukunft hat, leuchtet inzwischen ein. Dass von den Folgen der Dürre inzwischen sogar die robuste Buche betroffen ist, müssen selbst Forstleute erst mal verkraften. „Eine ganze Generation Buche stirbt jetzt ab“, malte der Forstamtsleiter mit Blick auf Unmengen kahles Geäst in den Kronen ein düsteres Bild. „Und erstmals“, räumt Klüßendorf schließlich ein, „haben wir jetzt auch im Eichenbestand große Schäden“.

Die anhaltende Dürre und ihre Folgen für den Wald in der trockensten Region Deutschlands erregen auch bundesweit Aufsehen: Noch nie, erzählt Klüßendorf, habe er überregionalen Medien, die über das Waldsterben berichten wollen, so viele Interviews geben müssen, wie in diesem Jahr.

Schleimfluss an einer Eiche – eine Abwehrreaktion des Baumes ähnlich des Harzes bei Nadelbäumen. Das Auftreten von Schleimfluss ist ein mögliches Indiz für Eichensterben. Foto: Kerstin Fischer

Im Bereich Oldisleben hat jetzt eine Untersuchung zu alarmierenden Erkenntnissen geführt: Die meisten Eichen sind angegriffen und sterben ab oder sind bereits abgestorben. Die kranken Bäume weisen Schleimfluss (eine Abwehrreaktion) in unterschiedlicher Ausprägung oder Käferbefall auf – schlimmstenfalls schon beides. Das hat ein Student der Waldwirtschaft an der Fachhochschule Erfurt herausgefunden, der im 7. Semester im Forstamtsbereich sein Praktikum absolviert. Für seine Untersuchung habe er fünf „repräsentative Probekreise“ von 60 Metern Durchmesser in dem 13 Hektar großen, über 100 Jahre alten Eichenbestand verteilt und darin Baum für Baum unter die Lupe genommen, erläutert Christian Hecht den Waldbesuchern im betroffenen Eichenbestand anhand von Baumscheiben sowie Diagrammen, die er an einen Baum gepinnt hat. Die Schäden an den betroffenen Bäumen sind offensichtlich: schwarze Flecken am Stamm deuten auf Schleimfluss hin, Bohrmehl auf den Käferbefall. Gerade mal zehn Prozent der Eichen sind noch gesund.

„Wir sind seit drei Jahren nur im Krisenmodus“, begründet Klüßendorf den Eingriff in Oldisleben, der in „nicht geplant“ gewesen sei. Mit der Entnahme größerer Mengen Eiche soll jedoch dem wirtschaftlichen Totalverlust zuvorgekommen werden. „Ziel ist es, angegriffenes Holz zu nutzen. Denn wir sind ein Wirtschaftswald“, stellt der Forstamtsleiter klar. Die letzten Jahre sei im gesamten Forstamtsbereich ausschließlich Schadholz aus dem Wald geholt worden.