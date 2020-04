Der Kyffhäuserkreis hat am Mittwoch im ehemaligen Haus 1 des Kyffhäusergymnasiums in Bad Frankenhausen eine Infektionspraxis eröffnet. Dort werden ab sofort alle Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben oder bei denen Corona-Verdacht besteht, von einem Arzt untersucht.

Behandlung nur nach Vereinbarung

Bad Frankenhausen. Mundschutz ist Pflicht, wer das ehemalige Schulgebäude Haus 1 des Kyffhäusergymnasiums in der Fritz-Brater-Straße betritt. Dort hat der Landkreis am Mittwoch eine Infektionspraxis eröffnet. In dieser werden ab sofort alle Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben oder bei denen Corona-Verdacht besteht, von einem Arzt untersucht.

„Es war ein großer Kraftakt, der hier gestemmt wurde“, erklärte Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) kurz vor der Beginn ersten Sprechstunde am Mittwochvormittag den Versammelten, unter ihnen Vertreter des Landratsamtes, der Kassenärztlichen Vereinigung in Weimar, der KMG-Kliniken Bad Frankenhausen, der Bürgermeister der Stadt sowie Medienvertreter – natürlich jeder mit Mundschutz und gebührendem Abstand. Binnen einer Woche wurde die Infektionspraxis aus dem Boden gestampft – mit Empfang hinter Glas, Technik und großzügigen Untersuchungsräumen.

Bei der Suche nach einem geeigneten Standort sei Bad Frankenhausens Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) behilflich gewesen, dankte die Landrätin. Binnen einer knappen Woche wurden Flur und Klassenräume im Erdgeschoss des leerstehenden Schulgebäudes ertüchtigt. Eine Liege steht im Untersuchungsraum, ein Schreibtisch, ein Regal. Neue Fenster wurden eingebaut sowie neuer Fußbodenbelag. Auch Wasserleitungen mussten neu verlegt werden. „Teilweise ist sogar über das Wochenende gearbeitet worden, dass Ärzte und Schwestern nun hier vernünftige Bedingungen vorfinden“, sagte die Landrätin und bedankte sich bei den einheimischen Handwerksbetrieben, die den Auftrag für die Umbauarbeiten erhalten hatten. Es sei eine „Superleistung, die hier vollbracht wurde“.

Die Infektionspraxis ist Anlaufstelle für den ganzen Landkreis. Die Kreisverwaltung, die damit eine Bitte des Krankenhauses und des angeschlossenen MVZ aufgriff, betreibt die Praxis gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung und stellt das technische und personelle Know-how zur Verfügung. Die Praxis solle das Gesundheitssystem entlasten und dafür sorgen, dass der Kontakt von Erkrankten mit dem Hausarzt vermieden und so das Infektionsrisiko in den Arztpraxen gering gehalten werde, so die Landrätin. Ähnlich äußerte sich Allgemeinmedizinerin Vivien Plaschke, die die ersten beiden Sprechdienste absichert und dafür sogar ihren Urlaub unterbrach.. Es sei ihr „ein persönliches Anliegen, dass Nicht-Corona-Patienten, wie etwa Chronisch Kranke, hinten runterfallen“, so Plaschke. Die Geschäftsführerin der Manniske-Klinik wertete die neue Einrichtung als „wichtiges Signal an die Bevölkerung“, Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung zeigten sich „positiv überrascht“.

Behandelt werden ausschließlich Patienten, die über den Hausarzt einen Termin telefonisch vereinbart haben, unterstrichen die Beteiligten. Dieser vermittle die Patienten an die Infektionspraxis. Alle niedergelassenen Ärzte in der Region sind nun aufgerufen, sich in den Dienstplan einzubringen und die Infektionspraxis zu unterstützen.

Die Bürgerhotline des Landkreises zum Thema Corona unter 03632/74 14 44 bleibt weiterhin täglich erreichbar und wird laut Landrätin Hochwind-Schneider rege genutzt. 1100 Anrufe seien seit Einrichtung der Hotline am 10. März eingegangen.