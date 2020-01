Benutzungssatzung für alle Kindergärten der Stadt

Mit der Eingliederung von Ringleben und Ichstedt als neue Ortsteile von Bad Frankenhausen ist auch die Überarbeitung der Benutzungssatzung der Kindergärten in städtischer Trägerschaft notwendig. In beiden Orten gibt es Kindergärten: Pfiffikus in Ringleben und Kyffhäuserzwerge in Ichstedt. In ihnen werden auch Mädchen und Jungen aus den umliegenden Orten betreut.

In der Stadt Bad Frankenhausen sind alle fünf Kindergärten in der Trägerschaft der Stadt: Sonnenschein mit Haus 2, dem Zwergenstübchen, Wippergärtchen, die integrative Einrichtung Kindervilla sowie die Kitas in Ichstedt und Ringleben. In den Kindergärten werden insgesamt etwa 430 Mädchen und Jungen ab einem Jahr bis zum Schuleintritt betreut.

Neu im Entwurf der Benutzungssatzung ist, wie Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) auf Nachfrage sagte, dass es keine starr festgelegten Öffnungszeiten montags bis freitags gebe. Sondern die Formulierung, dass dies in besagter Zeit in der Regel der Fall sei. Abweichungen seien also möglich. Das sei mit das Ergebnis einer Elternbefragung gewesen. Es habe vor allem in der Einrichtung Wippergärtchen sowie auch in der Kindervilla den Wunsch von Eltern, die früh zur Arbeit müssen, gegeben, die Einrichtungen bereits um 5.45 Uhr zu öffnen.

Im Ichstedter Kindergarten habe es bisher im Jahr eine zweiwöchige Schließzeit gegeben. Darüber wurde in den vergangenen Monaten diskutiert, in der Einrichtung, mit den Eltern, im Ortsteilrat sowie dem Sozialausschuss des Stadtrates. Mit der Empfehlung des Ausschusses, so Strejc, dass es diese zweiwöchige Schließzeit bei den Kyffhäuserzwergen mit Blick auf den neuen Satzungsentwurf nicht mehr geben soll.

Im Kindergarten Pfiffikus in Ringleben stehen Bauarbeiten an, um die Betriebserlaubnis zu sichern beziehungsweise zu erweitern. Gesamtinvestition: 800.000 Euro. Der Stadtrat hatte in der Sitzung im November 2019 die Vergabe der Planungsarbeiten beschlossen.