Berufsschulausbildung im Kyffhäuserkreis an einem Standort

Der Berufsschulstandort (Schulteil 2) in der Salzstraße in Sondershausen soll ausgebaut werden. Hier sollen künftig alle Berufsschüler lernen.

Künftig alle Berufe unter einem Dach auszubilden, ist das Ziel der Neugestaltung des Berufsschulstandortes im Kyffhäuserkreis. In Sondershausen solle dafür ein modernes Haus am Standort in der Salzstraße (Gewerbegebiet Schacht) entstehen. Der bestehende Schulbau soll einen Anbau erhalten, neue Werkstätten, Kabinette und Räume, damit hier künftig alle Schüler und Auszubildenden unterrichtet werden können, berichtet die Schulleiterin des Berufsschulzentrums, Carmen Lederer. Auch in die PC-Technik des Berufsschulzentrums, die bereits digitale Pilotschule ist, müsse weiter investiert werden.

Derzeit werden Berufsschüler an zwei Standorten in Sondershausen unterrichtet, neben der Schule in der Salzstraße gibt es noch den Standort in der Alexander-Puschkin-Promenade, die ehemalige Bibliotheksschule.

Kreis investiert in moderne Lernbedingungen

Das Land Thüringen arbeitet aktuell an der Neustrukturierung des Berufsschulnetzes ab dem Schuljahr 2022/23. Von Veränderungen im Angebot der Berufsschulausbildung sei der Kyffhäuserkreis zwar momentan nicht betroffen, aber auch in den kommenden Jahren sei damit zu rechnen, dass es eine weitere Konzentration in Berufsfeldern geben wird, heißt es aus dem Landratsamt. Eine Berufsschule sei ein „existenzieller Standortfaktor“. Deshalb will der Landkreis in moderne Lehr- und Lernbedingungen investieren.

Dafür hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Grundsatzbeschluss gefasst, der die Konzentration der Berufsschulausbildung am Standort in der Salzstraße und einen Anbau für diesen vorsieht. Für den Anbau am Gebäude in der Salzstraße seien nach erster Schätzung des Landratsamtes 7,9 Millionen Euro notwendig. Die Mittel muss nach Angaben von Landrätin Antje Hochwind- Schneider (SPD) der Landkreis allein aufbringen, weil der Freistaat Berufsschulbauten nicht fördert.

Umrüstung der Bibliotheksschule wäre zu teuer

Für einen alleinigen Berufsschulstandort in der Salzstraße hat sich der Kreis entschieden, weil das denkmalgeschützte Gebäude der Bibliotheksschule nicht mehr den Anforderungen an ein modernes Funktionsgebäude gerecht werde. Zudem müsse es zunächst umfangreich saniert werden, erklärte Hochwind. Neue Heizung, Elektro- und Sanitäranlagen seien notwendig. Der Brandschutz müsse erneuert werden, ebenso die Außenanlagen. Das Haus sei zudem nicht barrierefrei. Rund 7,3 Millionen Euro würde allein das kosten, noch bevor an Digitalisierung zu denken sei. Zudem befürchtet der Landkreis dann weitere Probleme und ein Kostenrisiko durch die Anforderungen eines denkmalgeschützten Gebäudes.

Für das Haus in der Nähe der Sondershäuser Innenstadt hat die Kreisverwaltung schon eine mögliche Nachnutzung ins Auge gefasst. So könnten die Nachbarschulen vom Auszug der Berufsschüler profitieren. Sowohl das Geschwister-Scholl-Gymnasium als auch die Grundschüler der Käthe-Kollwitz-Schule, die nur wenige Meter entfernt liegen, haben derzeit keine funktionstüchtige Mensa in ihren Schulhäusern. Im Erdgeschoss könnte eine solche entstehen. Zudem könnten die Fünft- bis Siebtklässler des Scholl-Gymnasiums, die bislang im Gebäude der Kollwitz-Grundschule lernen, Klassenräume in den oberen Etagen erhalten. Zumal die Kollwitz-Grundschule mehr Platz benötigt, wenn ab kommendem Schuljahr wieder zwei erste Klassen eingeschult werden. Auch für die Volkshochschule des Kyffhäuserkreises könnten hier Räume entstehen.

Zeitplan für Nachnutzung steht noch nicht

Dass die Schule vor der neuen Nutzung durch Schüler des Gymnasiums und der Grundschule ebenfalls saniert werden muss, weiß auch die Kreisverwaltung. Neue Sanitär-, Elektro- und Heizungsanlagen seien weiterhin notwendig. Hier hoffe man dann aber auf Unterstützung durch das Land, erklärte der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele auf Nachfrage. Bis es so weit ist, sei noch Zeit. Einen Zeitplan für das Nachnutzungsszenario gebe es noch nicht.

Vorrang haben jetzt Anbau und Zusammenlegung des Berufsschulzentrums am Standort in der Salzstraße.