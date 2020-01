Betroffene von Mobbing im Arbeitsleben besser schützen

Kersten Steinke, linke Bundestagsabgeordnete aus Nordthüringen, äußert sich zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz. „Wer kennt das nicht: massive Schikane, Beschimpfung, Isolierung, Ausschluss von Informationen und Ärgernis am Arbeitsplatz oder im Umfeld. Mobbing hat weitreichende negative Folgen für die Gesundheit wie auch für die berufliche und private Situation des Opfers“, sagt sie in einer Pressemitteilung. Die Folgen von Mobbing richteten aber auch gesamtgesellschaftlich Schaden an, ökonomisch, betrieblich und gesellschaftlich, führt sie weiter aus. Gewerkschaften und Forscher würden berichten, dass einige Unternehmen Mobbing als Strategie verwenden, um ihre Mitarbeiter zur Kündigung zu bewegen. „Laut Mobbing-Report erkranken 43,9 Prozent der Betroffenen, fast die Hälfte davon länger als sechs Wochen. 53,2 Prozent der Betroffenen leiden unter Angstzuständen, 60,9 Prozent unter Nervosität und 57 Prozent unter Leistungs- und Denkblockaden“, zitiert Steinke. Mobbing mache nicht nur krank. Mobbingereignisse im Umfeld der Familie, der Schule und im Beruf wie zum Beispiel bei der Polizei könnten – wie viele Fälle zeigten – Ursache für Selbsttötungsversuche- oder Selbsttötungen sein. Kersten Steinke und ihre Fraktion der Linken im Bundestag haben deshalb einen Antrag in den Bundestag eingebracht. „Betroffene müssen wirksam geschützt werden. Um Mobber juristisch zu stoppen, sind eine Rechtsgrundlage analog zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz zu schaffen und abschreckende Sanktionsmöglichkeiten notwendig“, betont Kersten Steinke abschließend.