Bewahren und ausstellen

Wenn es um Museen geht, dann denkt so manch einer an eine leicht angestaubte Heimatstube. Mit dem Gedanken liegt man schon mal total falsch, wenn es um das bedeutendste Museum im Kyffhäuserkreis geht: Das Panorama-Museum in Bad Frankenhausen, das Werner Tübkes Monumentalgemälde „Frühbürgerliche Revolution in Deutschland“ zeigt.

In alten Mauern hingegen befinden sich das Schlossmuseum in Sondershausen und – ebenfalls in einem einstigen Schloss – das Regionalmuseum in Bad Frankenhausen. Letzteres wurde vor 100 Jahren gegründet. Zwei Jahre später war die Eröffnung. Museen sammeln, bewahren, konservieren, erforschen, stellen aus. Es sind Einrichtungen, die in diesem Zusammenhang eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe haben. Es sind Orte mit einem Bildungsauftrag. In Gesprächen ist mitunter zu hören, dass es Einwohner in der Kyffhäuserregion gibt, die noch nie – oder es ist 30 Jahre oder länger her – in den Museen der Schlösser Sondershausen und Bad Frankenhausen waren. Dabei ist bei den breitgefächerten Themenkomplexen mit Sicherheit für jeden etwas Interessantes, Informatives dabei. Und man wird sofort feststellen, dass diese Museen absolut keine leicht angestaubten Heimatstuben sind.