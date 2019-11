Bibliothek zieht ins Übergangsquartier

Die Bibliothekarin und die Mitarbeiter des Bauhofs sind an diese Prozedur gewöhnt. Die Bücher und weiteren Medien werden aus den Regalen genommen und in Kisten verpackt. Danach werden die altgedienten Regale abgebaut und zusammen mit den Bücherkisten in das neue Domizil der Bibliothek gebracht. Dort werden zunächst die Regale entsprechend der neuen Räumlichkeiten wieder aufgestellt und im Anschluss mit den Büchern, CDs, DVDs und Spielen wieder befüllt. Innerhalb der vergangenen rund 30 Jahre ist die Stadtbibliothek innerhalb der Salinestadt schon mehrfach umgezogen.

Derzeit zieht die Bibliothek aus dem Bürgerhaus an der Einbecker Straße 8 in ein Übergangsquartier an der Leipziger Straße. In dem ehemaligen Ladengeschäft soll die Bibliothek bis zum Abschluss der Umbauarbeiten am Bürgerhaus, die im kommenden Jahr beginnen sollen, unterkommen.

Den Überblick über diesen Umzug behält die Bibliothekarin Monika Wölk, die seit über 30 Jahren in diesem Beruf in Artern tätig ist. „Wir müssen insgesamt rund 21.000 Medien umräumen. Dazu zählen Bücher, DVDs, CDs und Spiele“, sagt die Bibliothekarin. Allerdings können in dem deutlich kleineren Übergangsdomizil nicht alle Medien wieder zur Ausleihe angeboten werden. „Ich habe einfach nicht den Platz, um alles bereithalten zu können und muss einen Teil des Bestandes für diese Übergangszeit einlagern“, sagt Wölk. Das werde vor allem den Bestand der Sachliteratur betreffen, weil die anderen Themengebiete der Romane und der Kinderliteratur generell deutlich mehr gefragt seien. „Unsere Nutzer sind in der Regel bis zwölf Jahre alt und dann wieder über 30. Dazwischen suchen sich vor allem Schüler und Studenten, die früher hier noch Sachbücher ausgeliehen haben, ihre Informationen auf digitalen Wegen“, so die Bibliothekarin. Dabei komme die Nutzerschaft aus dem engeren Umfeld von Artern, etwa aus einem Umkreis von zehn Kilometern um die Salinestadt herum.

Monika wölk durfte auch ihre Ideen für die Gestaltung der Stammräumlichkeiten an der Einbecker Straße einbringen. „Alle drei Parteien, die dort einziehen, also die Bibliothek, die Lebenshilfe und die Thinka, konnten Wünsche äußern. In unserem Falle wird es so sein, dass die Bibliothek im Wesentlichen wieder auf der alten Fläche eingerichtet wird. Nur zwei Büroräume treten wir noch an die Lebenshilfe ab“, sagt Monika Wölk.

Die Öffnungszeiten im Übergangsdomizil an der Leipziger Straße 14 sollen dieselben sein, wie auch am Königstuhl. Demnach ist die Bibliothek am Dienstag von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Allerdings werde es zeitlich sehr sportlich den geplanten Wiedereröffnungstermin am 2. Dezember zu halten. Das liege daran, dass man das Einrichtungskonzept auf die etwa um die Hälfte kleineren Räumlichkeiten anpassen müsse und der Umzug der Bibliothek nur eine der vielen Aufgaben der Bauhofmitarbeiter sei. Auf Nachfrage der Lokalredaktion sagt Stadtsprecherin Antje Große allerdings, dass man am Wiedereröffnungstermin zum 2. Dezember auf jeden Fall festhalten wolle.

Mehr Infos zur Bibliothek unter www.artern.de/freizeit/bibliothek.html