Bilderreise zum Barentssee

„Barentssee – Eine Rundreise durch den polaren Norden Skandinaviens“ heißt ein Vortrag, der am Donnerstag, 14. November, ab 19 Uhr das Fernweh weckt. Das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz lädt dazu in seine Verwaltung in Roßla, Hallesche Straße 68a, ein. Das Publikum begleitet den Referenten Dieter Marquardt zum Nordpolarmeer und in entlegene Nationalparks und Naturreservate nördlich des Polarkreises. Es erfährt Interessantes über die Geschichte der Region und sieht erstaunliche Bilder – von Robben, Rentieren und anderen Arten, von einem verlas­senen Bergwerksgelände, Gletschern und einsamen Hochgebirgstälern. (red)