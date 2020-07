Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Biotope lebensecht dargestellt

100 Jahre Regionalmuseum Bad Frankenhausen – 100 gute Gründe, ins Museum zu gehen.“ Den Worten von Museumsleiter Ulrich Hahnemann ist nichts hinzuzufügen. Von hundert Jahren wurde der Grundstein für das damalige Heimatmuseum im Frankenhäuser Schloss gelegt.

Das Museum ist für seine Vielseitigkeit bekannt: Geschichte, Kulturgeschichte, Volkskunde, Geologie, Naturkunde wechseln sich in den Abteilungen des Hauses ab.

„Das Nebeneinander von Kultur- und Naturgeschichte der Kyffhäuserregion war schon den Gründern des Frankenhäuser Heimatmuseums 1920 wichtig und ist bis in die Gegenwart sowohl in unseren Sammlungen, als auch in den Ausstellungen präsent“, so Museumschef Hahnemann. Die Besucher zeigten sich immer wieder begeistert von den lebensechten Darstellungen einzelner Biotope in Form von Dioramen. Mit dieser Form der Ausstellung habe das Frankenhäuser Museum in der Mitte der 1950er Jahre sogar eine Vorreiterrolle in der Museumslandschaft der DDR eingenommen.

Eine neue Form der musealen Präsentation war damals die Erklärung von Zusammenhängen. Neue Methoden kamen zum Einsatz. So wurde 1958 die botanische Abteilung der ständigen Ausstellung eröffnet. Dem gingen mindestens zwei Jahre Vorbereitungszeit voraus. Um die lebensechte Darstellung zu verstärken, wurde mit echten Pflanzen gearbeitet.

Die Präparation von Pflanzen nach dem „Pinkawaschen Verfahren“, benannt nach dem Chemiker Pinkawa aus Dessau, wurde im Frankenhäuser Museum 1956 zum ersten Mal angewendet und auch hier patentiert. Viele Museen, auch auf internationaler Ebene, zeigten großes Interesse an der damals neuartigen Pflanzenpräparation, die über 40 Jahre im Kreisheimatmuseum, dem heutigen Regionalmuseum, von einer Präparatorin angewendet wurde.

In den aktuellen Ausstellungen mit seinen einzigartigen Darstellungen verschiedener Biotope werden immer noch echte Pflanzenpräparate gezeigt, die für eine längere farbliche Haltbarkeit zusätzlich eingefärbt wurden. Ob Winter oder Sommer – in den ständigen Ausstellungen zur Naturkunde der Kyffhäuserregion ist ein Streifzug durch die Natur bei jedem Wetter möglich.