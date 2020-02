Blues zum Karneval, Konzerte und Spaß auf Hüpfburgen

Ebeleben. In der 50. Saison für den Ebelebener Carnevalsverein steht am Samstagabend ab 20 Uhr die 2. Prunksitzung im Ratskeller auf dem Programm. Am Sonntag wird ab 11 Uhr Marktfasching mit einem bunten Programm für Jung und Alt auf dem Marktplatz in Ebenleben gefeiert.

Bebra. Ihre zweite Prunksitzung feiern die Karnevalisten von Blau-Weiß Beberanien am Samstag ab 20 Uhr in der Gaststätte zum Brühl in Sondershausen-Bebra. Hier startet am Sonntag um 14 Uhr auch der Kinderkarneval vom Verein.

Stockhausen. Die Narren vom Stock’sener Carnevalsclub Gelb-Weiß starten am Samstag um 20 Uhr im Klubhaus Stock’sen in Sondershausen-Stockhausen mit ihrer ersten Prunksitzung in den Saalkarneval.

Sondershausen. Im Haus der Kunst steigt am Samstag um 19.30 Uhr die 1. Prunksitzung vom Carnevalsclub Grün-Weiß Sondershausen. Der Klub feiert hier am Sonntag ab 14 Uhr auch seinen Kinderfasching.

Großfurra. Mit dem Jugendfasching setzt der Furrsche Carnevalsclub (FCC) in Großfurra am Freitagabend im Gemeindehaus seine Session fort. Los geht’s um 21 Uhr. Am Sonntag geht es dann um 14 Uhr mit dem Kinderfasching weiter.

Bad Frankenhausen. Der Frankenhäuser Karneval Verein lädt am Sonntag ab 14 Uhr zum Kinderfasching in die Rotbart-Arena ein.

Gehofen. Im Festzelt an der alten Schule findet am Samstag ab 19.11 Uhr die erste Abendveranstaltung des Gehofener Karneval Vereins statt.

Donndorf. Die erste Supergalaprunksitzung des Donndorfer Carneval Vereins steigt am Samstag ab 20.11 Uhr im Bürgerhaus.

Borxleben. Seine zweite närrische Abendveranstaltung feiert der Sportverein am Samstag ab 20 Uhr auf dem Gemeindesaal.

Bendeleben. Abendveranstaltungen gibt es auf dem Saal am Freitag und Samstag jeweils ab 19 Uhr.

Esperstedt. Im Bürgerhaus startet am Samstag ab 20.11 Uhr die zweite Abendveranstaltung. Am Sonntag ab 15.11 Uhr findet dort auch der Kinderfasching statt.

Ringleben. Am Samstag beginnt um 20.11 Uhr im Storchennest die erste Abendveranstaltung des Ringlebener Carneval Vereins. Am Sonntag startet dann um 14 Uhr auch der Seniorenfasching im Storchennest.

Schönewerda. Am Sonntag ab 12 Uhr beginnt der Straßenkarneval mit Umzug des Schönewerdaer Carneval Vereins durch das Dorf.

Wiehe. Am Samstag findet ab 14.11 Uhr der Seniorenfasching bei Kaffee und Kuchen im Stadtpark statt. Am Sonntag steigt dort dann auch ab 15.11 Uhr der Kinderfasching.

Roßleben. Am Samstag beginnt um 19.33 Uhr die dritte Abendveranstaltung des Roßlebener Carnevalverein in der Weintraube.

Gorsleben. Der Gorslebener Carneval Verein lädt am Samstag zu seinem ersten Büttenabend ab 19.30 Uhr ein.

Friedrichsrode. Der Kunsthof-Friedrichsrode lädt das närrische Volk zum Bluesfasching am Samstag ab 20 Uhr. Schräg, bunt, frei und irre nach dem Motto: „Das passt in keine Schublade“ verkleidet, können die Gäste im Kuhstall zur Musik von „Dietmar und Klaus Bluesband“ und „ST“ aus Berlin abtanzen.

Oberspier. Die Rasselböcke vom Oberspierer Carnevalsclub starten am Samstag ab 20.11 ihre 2. Prunksitzung der Session. Am Sonntag steht um 14.11 Uhr der Mehrgenerationenfasching ebenfalls in der Turnhalle auf dem Programm.

Holzthaleben. Ein fröhlicher Familienfasching wird am Samstag ab 14.11 Uhr in der Schenke von Holzthaleben gefeiert.

Clingen. „Clingen - IA“ heißt es am Samstag ab 14.30 Uhr Kinderfasching auf dem Saal von Wolf’s Revier feiert wird. Der Ruf der Clingener Narren erschallt dort auch bei der Abendveranstaltung ab 20.11 Uhr. Und leise wird es dort auch am Sonntag nicht: ab 14. Uhr wird Rentnerfasching gefeiert.

Greußen. Das närrische Programm der Greußener Karnevalisten geht am Samstag ab 20.11 Uhr in der Festhalle vom Greußener Karnevalsclub bei der 1. Hauptveranstaltung über die Bühne.

Oberbösa. Mit dem Kinderfasching startet der Oberbösaer Carnevalsverein am Samstag ab 14.33 Uhr auf dem Saal in die Saison. Abends steht um 20.11 die erste Prunksitzung auf dem Programm.

Otterstedt. Der Karneval hat Otterstedt am Wochenende im Griff: Am Sonntag wird auf dem Saal ab 14.30 Uhr Kinderfasching gefeiert und um 20.11 startet dort die Prunksitzung mit Live-Musik für die Erwachsenen.

Sagenhafte Märchenstundein verwunschener Grotte

Bad Frankenhausen. Am Samstag geht es in der Totes-Meer-Salzgrotte in der Kyffhäuser-Therme märchenhaft zu. Um 10 Uhr und um 16 Uhr können Erwachsene mit ihren Kindern oder Enkeln ab vier Jahren den Frankenhäuser Fliederhoheiten Jenny I. und Marie I. beim Vorlesen von Märchen zuhören.

Die Erwachsenen können sich währenddessen entspannt zurücklehnen.

Der Eintritt kostet 15 Euro für ein Kind und seine Begleitperson. Eine Anmeldung ist erwünscht unter Telefon: 034671/51 23.

Mit viel Schwung in große Kissen und riesige Rutsche

Bottendorf. Verschiedene Hüpfburgen und eine Riesenrutsche stehen für Kinder und Eltern bereit, wenn am Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr das Hüpfburgen-Land in der Bottendorfer Mehrzweckhalle gastiert. Eintritt kostet sieben Euro für Kinder und fünf Euro für Erwachsene.

Eine Kleintierbörse locktzu Kauf oder Tausch

Heldrungen. Der Rassegeflügelzuchtverein Heldrungen führt am Samstag von 8 bis 12 Uhr in der Ausstellungshalle eine Kleintierbörse durch. Es dürfen Tauben, Kaninchen, Hühnergeflügel und Ziergeflügel zum Tausch beziehungsweise Verkauf angeboten werden. Wassergeflügel darf nicht mitgebracht werden. Impfpapiere sind mitzubringen. Zum 45-jährigen Jubiläums führt der Verein eine Tombola durch, deren Erlös an das Kinderhospiz Tambach-Dietharz geht.

Zwei Konzerte im großenund kleinen Rahmen

Sondershausen. Zum Schlosskonzert lädt das Loh-Orchester Sondershausen am Sonntag um 11 Uhr in den Blauen Saal vom Schloss Sondershausen ein.

Artern. Samstag findet ab 19 Uhr im Arterner Rathaussaal ein Konzert des Vereins „ars interactiva“ mit dem Prometheus Quartett statt. Es erklingen Werke von Wladislaw Zelinski und Richard Strauß.

Liederabend und Geschichtenzu einem jüdischen Tenor

Sondershausen. Erstmals ist der amerikanische Tenor Marvin Scott mit seinem musikalisch-literarischen Programm „Ein Lied geht um die Welt“ in der Musikstadt zu Gast. Darin wird die Geschichte des jüdischen Tenors und Weltstars der 1920er und -30er Jahre Joseph Schmidt erzählt. Das Programm ist am Sonntag ab 16 Uhr im Marstall zu erleben.